Węgry wystawiły rachunek za antyrosyjskie sankcje

Straty, które poniósł jego kraj, spowodowane sankcjami na eskport, w ciągu trzech lat wyniosły 6,5 mld dolarów. „Biorąc pod uwagę, że roczna wielkość wegierskiego eksportu to około 90 mld dolarów, jest to odczuwalna strata".

Szijjarto wyraził nadzieję na złagodzenie sankcji w marcu tego roku podczas szczytu UE, jednak jak powiedział, „wiele zależy od dialogu rosyjsko-amerykańskiego".

„Nie wpłynie to bezpośrednio na stanowisko Budapesztu, jednak może wywrzeć wpływ na UE w ogóle: jeśli w dialogu Moskwy i Waszyngtonu zauważalny będzie pozytywny postęp, to łatwiej będzie przekonać naszych przyjaciół w Europie do pójścia tą samą drogą. Oczywiste jest, że biznes jest przeciwny polityce sankcji" — podkreślił węgierski polityk.

Minister powiedział również, że Budapeszt niejednokrotnie wyrażał swój sprzeciw odnośnie polityki UE wobec Rosji. „Ale my nie jesteśmy w stanie zachwiać europejską solidarność w tej kwesti… Oprócz tego, kiedy walczyliśmy o zmianę decyzji i jej rewizję — nie byliśmy sami, takich państw było kilka. Jednak tego dnia, kiedy trzeba było podjąć decyzję, zostaliśmy sami" — powiedział szef MSZ Węgier.

Oprócz tego Szijjarto oświadczył, że Węgry „chciałyby stać się jednym z filarów resetu stosunków" Rosji i Unii Europejskiej.

„Jesteśmy przekonani, że jeśli Europa nie zbuduje pragmatycznego dialogu z Moskwą, to UE wiele straci — w tym również jeśli chodzi o konkurencję z Chinami, USA i Wielką Brytanią" — podkreślił Szijjarto.

23 stycznia minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow poinformował, że wizyta prezydenta Rosji Władimira Putina w Budapeszcie odbędzie się 2 lutego bieżącego roku. Rosyjski przywódca spotka się między innymi z premierem Węgier Viktorem Orbanem.

Węgierskie władze niejednokrotnie wypowiadały się przeciwko antyrosyjskim sankcjom. 22 września 2016 roku Szijjarto powiedział, że polityka UE w stosunku do Rosji, opierająca się na środkach ograniczających, udowodniła swoją nieskuteczność, „dlatego, że miała tylko negatywny efekt". Według niego ograniczenia wyrządziły szkodę gospodarce państw europejskich, Rosji i państwom bloku socjalistycznego.

Po zeszłorocznych negocjacjach Władimira Putina i Viktora Orbana, które odbyły się 17 lutego 2016 roku w Moskwie, politycy doszli do wspólnego wniosku, że współpraca dwóch państw może być kontynuowana przy obejściu sankcji. Chodziło zwłaszcza o taką ważną gałąź przemysłu, jak energetyka.

1 lipca Unia Europejska przedłużyła sankcje gospodarcze przeciwko Rosji do 31 stycznia 2017 roku. Tego samego dnia premier rosyjskiego rządu Dmitrij Miedwiediew podpisał rozporządzenie ws. przedłużenia kontrsankcji (które ograniczają wwóz do Rosji szeregu produktów żywnościowych) od 6 sierpnia 2016 roku do 31 grudnia 2017 roku.