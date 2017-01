Współpraca Ukrainy i Brazylii w kosmosie zaowocowała 475 milionami dolarów na minusie

Według danych portalu taka możliwość jest omawiana w związku z nieudaną współpracą z Kijowem. W 2003 roku Brazylia podpisała z Ukrainą umowy o długoterminowej współpracy w zakresie wykorzystania rakiety nośnej „Cyklon-4". W 2015 roku ukraińskie władze wypowiedziały porozumienie.

„Po niepowodzeniu w partnerstwie z Ukraińcami w zakresie komercyjnego wykorzystania centrum lotów kosmicznych „Alcantara" w stanie Maranhão, co doprowadziło do utraty co najmniej półtora miliarda reali (475 milionów dolarów), władze są gotowe do negocjacji o wykorzystaniu bazy wspólnie ze Stanami Zjednoczonymi" — pisze Globo.