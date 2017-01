Pierwsi niemieccy wojskowi przybyli na Litwę

Poinformowano, że Niemcy odgrywają kluczową rolę we wzmocnieniu batalionu NATO na Litwie.

Dowództwo Bundeswehry planuje do końca lutego przerzucić do kraju 450 wojskowych i sprzęt wojskowy, w tym pancerny. W maju liczebność batalionu powinna wynieść 1200 osób. Wcześniej do wiadomości publicznej podano, że na Litwę przybyli pierwsi belgijscy wojskowi, którzy będą pełnić służbę w rozmieszczonym w kraju międzynarodowym batalionie NATO.