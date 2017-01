CIA odtajniło dokumenty dot. zderzenia amerykańskiej i radzieckiej łodzi podwodnych

Jak poinformowała Rossijskaja Gazieta, powołując się na The Times, niektóre szczegóły dotyczące groźnego incydentu trafiły do wiadomości publicznej dopiero teraz po odtajnieniu w USA dokumentów CIA.

Brytyjscy dziennikarze w charakterze dowodu podali odtajniony telegram potwierdzający fakt zderzenia.

„Przed chwilą otrzymaliśmy komunikat z Pentagonu o tym, że jedna z naszych łodzi podwodnych „Poseidon" zderzyła się z radzieckim okrętem podwodnym — czytamy w tekście komunikatu datowanego na 3 listopada 1974 roku. — Strategiczny rakietowy krążownik podwodny „James Madison" wypłynął z Holy Loch (zatoka, w której bazowały amerykańskie łodzie podwodne — red.), aby zając pozycję, gdy zderzył się z radzieckim okrętem podwodnym czekającym poza bazą na rozpoczęcie śledzenia. Oba okręty wypłynęły na powierzchnię a następnie radziecki okręt znów zanurzył się pod wodę. Informacji o skali uszkodzeń nie ma".

Jak podkreślono w publikacji, podobny incydent mógł doprowadzić do bardzo ciężkich dla całego świata konsekwencji. „Zderzenie amerykańskiej łodzi podwodnej wyposażonej w 160 jądrowych głowic bojowych z radziecką było na tyle poważne, że mogło doprowadzić do III wojny światowej" — cytuje The Telegraph opinię eksperta, który zastrzegł sobie anonimowość.