RT nazwał aresztowanie swojego korespondenta w USA naruszeniem wolności dziennikarskiej

„Aresztowanie i późniejsze oskarżenia przeciwko naszemu korespondentowi Aleksandrowi Rubinsteinowi, który po prostu wykonywał swoją pracę, relacjonując protesty w Waszyngtonie w dniu inauguracji Donalda Trumpa, jest absolutną samowolą. Takie działania stanowią rażące naruszenie wolności dziennikarskiej, a szczególnie dziwi, że coś takiego miało miejsce w kraju, który przedstawia się jako orędownika wolności prasy na świecie” — oświadczyła służba prasowa RT.

RT wyraził przekonanie, że aresztowanie Rubinsteina zostanie uznane za bezzasadne.

„RT wykorzystuje pełne zaangażowanie swojego zespołu prawników, aby pomóc naszemu dziennikarzowi i jesteśmy przekonani, że dokładna analiza, którą poprowadzi biuro Prokuratora Generalnego USA, potwierdzi, że ​​Aleksander, który zawsze ma przy sobie legitymację prasową, został aresztowany nielegalnie” — podkreśliła służba prasowa.

Policja zatrzymała Rubinsteina, choć przedstawił legitymację prasową. Jest on oskarżony o dokonanie ciężkiego przestępstwa drugiego stopnia (udział w zamieszkach). Wstępną rozprawę zaplanowano na 16 lutego. Rubinsteinowi grozi do 10 lat więzienia i grzywna do 25 tysięcy dolarów. Również 20 stycznia w trakcie pełnienia obowiązków służbowych w Waszyngtonie zatrzymano dziennikarza amerykańskiej korporacji medialnej Vocativ Evana Angela. Grozi mu podobna kara.