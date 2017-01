W Turcji siedmiu Rosjan stanęło przed sądem za przygotowanie zamachu

Gazeta przytoczyła nazwiska oskarżonych: Zelimchan Cajsajew, Aza Bepdżachoba, Zukra Borczaszwili, Salman Dakajew, Kuiri Chacajew, Bekcham Alimchanow, Hassan Orstcho, Fuat Gunes i Fatma Altintas. Poinformowano, że na rozprawie sądowej jest obecny tłumacz języka rosyjskiego.

Zgodnie z aktem oskarżenia zamachy były zaplanowane na czerwiec 2016 roku, lecz podejrzani zostali zatrzymani podczas oględzin miejsca ataku. Grozi im do 15 lat pozbawienia wolności za członkostwo w uzbrojonej organizacji terrorystycznej.

U Chasajewa i Orstcho skonfiskowano dwa modele dronów, które zgodnie z aktem oskarżenia są zdolne do przenoszenia od 17 do 50 kg substancji wybuchowych. U Cajsajewa znaleziono składniki do produkcji pasów szahida. Materiały wybuchowe przeznaczone do przeprowadzenia ataków terrorystycznych zostały wysłane do Stambułu z południowo-wschodniej tureckiej prowincji Şanlıurfa na granicy z Syrią.

Tureckie służby mundurowe nie powiadomiły Konsulatu Generalnego Rosji w Stambule o aresztowaniu siedmiu rosyjskich obywateli, którzy planowali zamachy w mieście z wykorzystaniem dronów — poinformował RIA Novosti rzecznik placówki dyplomatycznej.

„Te nazwiska nie są znane. Tureckie służby mundurowe nie poinformowały nas o ich zatrzymaniu. Konwencja konsularna przewiduje zrobienie tego, lecz niestety dzieje się to nie zawsze" — powiedział dyplomata.