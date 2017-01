„Brakowało nam takiego spotkania ws. Syrii”

W spotkaniu po raz pierwszy wzięli udział zarówno członkowie rządu Baszara al-Asada, jak i przedstawiciele opozycji zbrojnej. Rosja, Iran i Turcja przy stole negocjacyjnym byli w stanie wypracować mechanizm zawieszenia broni. Jak powiedział w wywiadzie dla RT specjalny przedstawiciel sekretarza generalnego ONZ Staffan de Mistura, rozmowy były pożyteczne i produktywne — co jest szczególnie ważne w przededniu spotkania w Genewie.

© Sputnik. Valery Melnikov Czy porozumienia zawarte w Astanie zduszą wojnę w Syrii?

W Astanie po raz pierwszy, choć też nie na długo, przy stole negocjacyjnym ws. rozwiązania syryjskiego konfliktu usiedli zarówno przedstawiciele opozycji zbrojnej, jak i delegaci syryjskiego rządu. O tym po spotkaniu w rozmowie z RT opowiedział specjalny przedstawiciel sekretarza generalnego ONZ Staffan de Mistura.

„Oni usiedli przy stole negocjacyjnym z przedstawicielami Rosji, Iranu, Turcji, Stanów Zjednoczonych i Organizacji Narodów Zjednoczonych. Przy czym amerykański ambasador reprezentował już administrację nowego prezydenta” — podkreślił de Mistura.

Według dyplomaty pertraktacje zakończyły się konkretnym wynikiem.

„Po długich dyskusjach wypracowano mechanizm, który pozwoli zagwarantować to, że nowy rozejm, w odróżnieniu od poprzednich, nie zostanie zerwany” — dodał.

De Mistura zaznaczył również, że spotkanie w Astanie było przydatne z punktu widzenia przygotowania do negocjacji w sprawie syryjskiego uregulowania, które odbędą się w lutym w Genewie.

© AFP 2016/ Fabrice Coffrini De Mistura o rozmowach w Astanie: ważny filar w politycznym uregulowaniu w Genewie

„Zawarcie rozejmu, w dodatku tak poważnie przygotowanego, pozwala zapewnić niezbędny klimat polityczny dla prowadzenia takich dyskusji” — podsumował specjalny przedstawiciel sekretarza generalnego ONZ.

Opozycja — osobno, terroryści — osobno

Wcześniej minister spraw zagranicznych Kazachstanu Kairat Abdrachmanow zaznaczył, że głównym wynikiem rozmów w Astanie była decyzja Turcji, Iranu i Rosji w sprawie utworzenia trójstronnego mechanizmu, który pozwoliłby na monitorowanie zachowania zawieszenia ognia w Syrii.

Ponadto wszystkie strony dialogu wyraziły zamiar rozdzielenia opozycji zbrojnej od grup terrorystycznych.

„Fakt dobrowolnego udziału w debacie może być traktowane jako poważny argument do zaliczenia tej czy innej grupy do opozycji politycznej, a nie do terrorystów” — powiedział Abdrachmanow.

W sumie w negocjacjach, które odbyły się w stolicy Kazachstanu 23 i 24 stycznia, wzięli udział przedstawiciele 12 grup syryjskiej opozycji. Pięć z nich wyraziło gotowość przyłączenia się do rozejmu.

Jak wcześniej podkreślił minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow, spotkanie w Astanie zostało zorganizowane dla tego, „aby opracować umowę o pełnoprawnym udziale w tym procesie (uregulowania sytuacji w Syrii — red.). oddziałów zbrojnych”.