MSZ Chin nazywa domysłami dane o rozmieszczeniu pocisków na granicy z Rosją

We wtorek chińska gazeta Global Times napisała o pojawieniu się w Internecie zdjęcia opracowanego w Chinach międzykontynentalnego pocisku balistycznego „Dongfeng-41” (DF-41). Według mediów jedna z trzech brygad tych pocisków została rozmieszczona w północno-wschodniej prowincji Heilongjiang, która graniczy z Rosją. DF-41 to międzykontynentalny pocisk balistyczny na paliwo stałe z maksymalnym zasięgiem lotu ponad dziesięciu tysięcy kilometrów. Pocisk wyposażony jest w wielokrotne głowice z indywidualnym naprowadzaniem.

Kreml: Chińskie pociski w pobliżu granicy Rosji nie zagrażają jej bezpieczeństwu

„W chwili obecnej stosunki wszechstronnego partnerstwa strategicznego i współdziałania między Chinami a Rosją są na wysokim poziomie, strategiczna współpraca pomiędzy dwoma stronami stale jest pogłębiana, współpraca obu krajów w różnych dziedzinach rozwija się. Odnośnie tzw. obecności wojskowej — są to tylko spekulacje i domysły, które rozprzestrzeniły się w Internecie” — czytamy w pisemnym komentarzu resortu polityki zagranicznej Chin.

Analogiczna odpowiedź została zawarta w otrzymanym przez RIA Novosti komentarzu Ministerstwa Obrony ChRL, które również nazywa pojawiające się doniesienia spekulacjami.

Rzecznik prezydenta Rosji Dmitrij Pieskow powiedział wcześniej, że Moskwa nie postrzega rozwoju sił zbrojnych Chin jako zagrożenie. Rzecznik Kremla dodał także, że Pekin jest strategicznym sojusznikiem kraju.

Rzecznik MSZ ChRL Hua Chunying w środę na konferencji prasowej powiedziała, że komentarz rosyjskiej strony charakteryzuje wysoki stopień zaufania między dwoma krajami.

„Zwróciliśmy uwagę na odpowiednie relacje (o rozmieszczeniu pocisków — red.). Zwróciliśmy również uwagę na to, że strona rosyjska wydała bardzo pozytywny, prosty i konstruktywny komentarz. W odniesieniu do strony chińskiej, my wysoko cenimy aktualny stan stosunków chińsko-rosyjskich” — powiedziała Hua Chunying.