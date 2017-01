Przykazania dla młodych Ukraińców

© Sputnik. Alexander Vilf Dlaczego Poroszenko zamknął fabrykę w Rosji?

„Dobrym pomysłem byłoby przejście, najpierw w formie żartu, a potem na poważnie, na alfabet łaciński. Im bardziej będziemy odróżniać się od Rosji, tym lepiej. Im dalej od Rosji, tym lepiej. Należałoby wnieść pewne zmiany do Konstytucji Ukrainy.

„Dzisiejsze pokolenie Ukraińców zostawi swoim następcom słabą gospodarkę, być może silną armią. Najważniejsze jednak, by to pokolenie zostawiło potomkom granicę z Rosją, surowy reżim wizowy, „mur chiński" i silny ładunek nienawiści do Moskowitów jako nosicieli antyukraińskiej ideologii".

Stanisław Reczyński jest osobowością dość niejednoznaczną. Prawosławny dziennikarz, rzecznik ukraińskiej filii Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego, a następnie rzecznik służb bezpieczeństwa Ukrainy, Stanisław Reczyński powrócił ostatecznie do wykonywania czynności dziennikarskich. Reczyński jest podejrzewany o publikację wycieków z rozmaitych, w pierwszej kolejności siłowych resortów.

21 stycznia do Rady został wniesiony projekt ustawy „O języku państwowym", który zakłada ustanowienie języka ukraińskiego jako jedynego języka wykorzystywanego na Ukrainie, z pewnymi wyjątkami, takimi jak szkoły językowe.