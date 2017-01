Rosja wielokrotnie oficjalnie oświadczała, że nie dostarcza broni na południowy wschód Ukrainy.

Dzisiaj Sąd Pierwszej Instancji potwierdził zamrożenie aktywów Ałmaz-Aztej w UE od marca 2015 roku do września 2016 roku.

Dokumenty przedstawione przez Radę dość wyraźnie świadczą o tym, że Rosja rzeczywiście dostarczała broń separatystom na wschodzie Ukrainy — oznajmił sąd.

W decyzji podkreślono, że „wynika to między innymi z oświadczenia Naczelnego Dowódcy Połączonych Sił Zbrojnych NATO w Europie złożonego na konferencji prasowej 30 czerwca 2014 roku, że kilka rodzajów ciężkiej broni przekroczyło granicę rosyjsko-ukraińską i zostało wykorzystanych po jej stronie zachodniej".

© Fotolia/ Toshket Kijowskie wydawnictwo wydrukowało mapę Ukrainy bez Krymu

„Z przedstawionych przez Radę dokumentów wynika, że samobieżny przeciwlotniczy zestaw artyleryjsko-rakietowy Pancyr-S1/SA-22 Greyhound (w klasyfikacji NATO — red.) — jeden z najbardziej nowoczesnych zestawów artyleryjsko-rakietowych — został zauważony w obwodzie donieckim w Ukrainie i wykorzystany przez separatystów" — czytamy w decyzji. Sąd znów powołuje się na wyjaśnienia Rady UE, podkreślając, że „ponieważ ten zestaw artyleryjsko-rakietowy został zamówiony i był eksportowany przez Rosję tylko do Jordanii, Syrii i ZEA istnieje duże prawdopodobieństwo, że system zauważony na wschodzie Ukrainy pochodzi z Rosji".

Trybunał przypomniał, że Rada UE w charakterze dowodu wykorzystania przez powstańców dostarczonej przez Rosję broni do niszczenia samolotów przytoczył artykuły w mediach. „Z praktyki prawniczej wynika, że artykuły w mediach mogą być wykorzystywane do potwierdzenia niektórych faktów, takich jak wykorzystanie przez separatystów na wschodzie Ukrainy dostarczonej przez Rosję broni, w tym do niszczenia samolotów, jeśli są oparte na różnych źródłach i są dość konkretne, dokładne a opisane w nich fakty są spójne" — czytamy w tekście decyzji.

Kijów i szereg państw zachodnich oskarżyły Rosję o ingerencję w konflikt i „agresję zbrojną". Moskwa wielokrotnie oświadczała, że nie ma żadnego związku z wydarzeniami w Donbasie, nie dostarcza ŁRL i DRL sprzętu wojskowego i amunicji, nie jest stroną konfliktu wewnętrznego w Ukrainie i jest zainteresowana, aby Ukraina pokonała kryzys polityczny i gospodarczy. Rosyjskie Ministerstwo Obrony wielokrotnie informowało, że nie dostarcza powstańcom sprzętu wojskowego, amunicji i innej pomocy.