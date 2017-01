Członkini Kongresu USA spotkała się z al-Asadem w Syrii

© Sputnik. Sergey Malgavko Na Krym popłynie fala „świeżej" informacji

Początkowo nie planowałam się z nim (al-Asadem – red.) spotkać, ale kiedy pojawiła się taka możliwość, zrobiłam to. Uważam, że to ważne, ponieważ skoro oświadczamy, że naprawdę troszczymy się o naród syryjski, to powinniśmy być zdolni do spotkania się z każdym, jeśli tylko jest możliwość osiągnięcia pokoju” – powiedziała Gabbard w wywiadzie dla CNN.

„Co byście nie myślelli o prezydencie al-Asadzie, to jest on prezydentem Syrii. Każde porozumienie pokojowe, każda możliwość zawarcia zgody wymaga rozmowy z nim” – dodała.

„Będę starać się o zakończenie tej wojny, która wywołała tak wiele cierpienia wśród narodu syryjskiego, dzieci, rodzin. Wielu z nich spotkałam w czasie tej wizyty” – powiedziała Gabbard.

Wcześniej Rosja, Iran i Turcja jako gwaranci rozejmu w Syrii porozumiały się w Astanie na temat stworzenia trójstronnego mechanizmu kontroli zawieszenia broni w Syrii. USA nie wysłała delegacji na te rozmowy, ograniczając się obecnością swojego ambasadora w Astanie. Nowa administracja Donalda Trumpa na razie nie określiła swojej polityki odnośnie Syrii.