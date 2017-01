Syryjscy jubilerzy wyszli na międzynarodowy rynek

© AP Photo/ Peter Dejong Złoto Scytów: Krymskie muzea wystąpiły ze wspólnym oświadczeniem

Szef Syryjskiego Stowarzyszeń Jubilerów Gassan Jazmati w wywiadzie dla agencji Sputnik powiedział, że syryjskie złote kosztowności wykonywane są z wysoką precyzją i umiejętnościami, które zostały odziedziczone po ojcach i dziadkach, dlatego produkty te są z powodzeniem sprzedawane na całym świecie.

Według Jazmatiego teraz Syria kupuje złoto w krajach Zatoki Perskiej. Wcześniej wszyscy sami po nie jeździli, ale teraz z powodu istniejącej blokady Syryjczykom nie są wydawane wizy, więc materiał przywożą ci Syryjczycy, którzy otrzymali pozwolenie na pobyt w tych krajach jeszcze przed kryzysem. Oni też wywożą gotowe towary z powrotem, a stamtąd trafiają one już do Egiptu, Iranu, Algierii. „W innych krajach na syryjskie złote ozdoby istnieje duże zapotrzebowanie. Sprzedawcy dobrze zarabiają, ponieważ praca naszych lokalnych jubilerów jest tania”.

© Sputnik. Fedaa Shahin Syryjscy jubilerzy

„Syryjskie ozdoby są rozpoznawalne, bo tylko nasi jubilerzy umieszczają na każdym produkcie swój własny znak oraz znak naszego stowarzyszenia, co potwierdza autentyczność złota. Ponadto przyjęliśmy następujący podział: z 21 próby złota robimy bransoletki w formie plecionki, wewnętrzną stronę bransoletek i łańcuszki, z 18 cienkie łańcuszki, naszyjniki i pierścionki. Tureccy jubilerzy chcieli wykorzystać nasz system, ale nie powiodło im się”.

Syryjscy jubilerzy nigdy nie będą podrabiać złota, powiedział Jazmati. Na każdym wyrobie wskazany jest jego autor. Jeśli nagle wyda się fakt oszustwa, to klient zwróci zakup sprzedawcy na podstawie rachunku i rozejdą się pogłoski, że w danym rejonie sprzedano fałszywe złoto. W takim przypadku złoto można sprawdzić w specjalnym laboratorium w Damaszku. W celu śledzenia wszystkich transakcji kupna-sprzedaży złota zostało wydane postanowienie, aby jubilerzy do każdego sprzedanego wyrobu wydawali certyfikat jakości, w którym wskazano nazwisko jubilera, a wszystkie transakcje były rejestrowane w księdze sprzedaży. Pomaga to samym jubilerom, na przykład on podjął się wykonania określonego produktu i został on skradziony. Ale jeśli jubiler wszystko poprawnie wykonał i zarejestrował u siebie fakt zakupu, policja zwróci produkt właścicielowi, a jubiler nie zostanie ukarany. Jeśli jubiler nie dokonał odpowiedniego wpisu, to jest uważany za wspólnika kradzieży.

Centralnemu Bankowi Syrii udało się ustabilizować ceny złota, przywracając mu zaufanie Syryjczyków. Teraz ludzie wolą kupować złoto zamiast dolarów, które często są podrabiane. Każdego dnia o godzinie 11:30 ustalana jest jednolita dla całego kraju cena złota. Ona zależy od światowej ceny za uncję i lokalnego kursu dolara. Obecnie Syria nie nawiązała współpracy z innymi krajami w tej kwestii, powiedział Jazmati.

Wojna przyniosła wiele trudności dla przemysłu jubilerskiego. Na przykład pojawiły się trudności w dostawach wody królewskiej (kwas azotowy — red.), która jest bardzo potrzebna w procesie produkcji, mówi Jazmati. Dzięki niej można rozpuścić miedź i otrzymać pusty wyrób. Ona jest teraz potrzebna terrorystom, ponieważ z jej pomocą można przygotować ładunki wybuchowe. Teraz cena za galon kwasu w Libanie wzrosła do 300 tysięcy lir.