Oznajmił to w wywiadzie dla lenta.ru profesor Katedry Polityki Zagranicznej Rosji Rosyjskiej Akademii Gospodarki Narodowej i Administracji Publicznej przy Prezydencie Federacji Rosyjskiej Aleksander Michajlenko.

Jednocześnie ekspert dodał, że Kijów może rozliczyć się dzięki kolejnym pożyczkom. „Co się tyczy pieniędzy, jest to duży problem. Z wewnętrznych źródeł finansować długu nie da się. Najprawdopodobniej będzie wypłacany z pożyczonych środków. Jeśli zaś kwestia nie zostanie rozwiązania w ten sposób, Ukraina ogłosi upadłość" — podkreślił.

Michajlenko jest przekonany, że Sąd w Londynie wyda decyzję na korzyść Rosji. „Ukraińskie usprawiedliwienia, że pieniądze zostały przekazane Janukowyczowi osobiście, że później te 3 mld zostały wywiezione ciężarówkami to bełkot. I to nie będzie brane pod uwagę" — uważa.

24 stycznia wiceminister finansów Rosji Siergiej Storczak oznajmił, że Sąd Najwyższy w Londynie oddalił się, aby do Wielkanocy, 16 kwietnia, podjąć decyzję w sprawie ukraińskiego długu.

Kijów ma przedawniony dług (MFW uznaje go za publiczny) wobec Rosji. Moskwa przyznała Ukrainie kredyt w wysokości 3 mld dolarów w grudniu 2013 roku, kiedy prezydentem był Wiktor Janukowycz. Pieniądze zostały przekazane poprzez wykup ukraińskich euroobligacji.

Później Kijów zaproponował Moskwie restrukturyzację długu, uznając go za prywatny. Rosja odrzuciła tę propozycję i zwróciła się do Sądu Najwyższego w Londynie. Na początku maja 2016 roku ukraiński prezydent Petro Poroszenko podpisał ustawę o wprowadzeniu bezterminowego moratorium na spłacenie długu wobec Rosji. Tym sposobem ukraińskie władze odmówiły uznania upadłości, do której doszło pod koniec 2015 roku. Ukrainie wróżą drugie bankructwo z powodu rosyjskiego kredytu.