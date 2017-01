© AP Photo/ Hassan Ammar Moskwa przekazała przedstawicielom syryjskiej opozycji projekt nowej konstytucji Syrii

„Oni powinni ze sobą rozmawiać, wydawać swoje wersje, mówić, co jest dopuszczalne, a co nie. Jest to punkt wyjścia” — oświadczyła Maria Zacharowa.

Odpowiadając na pytanie, czy będzie ta kwestia omawiana jutro, dyplomata powiedziała: „Nikt nie będzie ich uczyć i nikt nie będzie dyktować żadnych przepisów konstytucji. Jeśli oni zechcą o coś zapytać lub powiedzieć — bardzo dobrze. Jutro ważne jest, aby zachować to, co było w Astanie, umocnić, wytyczyć drogi. Stale pracujemy z syryjską opozycją. Nigdy nie przerywaliśmy wspólnych działań” — powiedziała.