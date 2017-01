Warszawa: Na Stadionie Narodowym wybuchła wojna z Rosją

Za pomocą modelowania komputerowego odbyły się tam ćwiczenia obrony przed hipotetycznym atakiem Rosji na Zachód, w tym na Polskę. W charakterze sponsorów „eksperymentów" wystąpiły zachodnie koncerny wojskowe, a raport sporządzony na podstawie ich wyników zostanie przekazany Ministerstwu Obrony Narodowej.

„Stadion Narodowy w Warszawie ma nową rolę. Trwa tam modelowanie reakcji na rosyjski atak na Zachód" — pisze Gazeta Wyborcza. „Powinniśmy pomóc Zachodowi zrozumieć sedno zagrożenia wojskowego ze strony Rosji" — twierdzą organizatorzy.

© AFP 2016/ Benjamin Fathers Podsłuchy rosyjsko-amerykańskie: kolejny temat zamienny dla odwrócenia uwagi

Na Stadionie Narodowym do czwartku potrwają igrzyska wojenne na bazie platformy komputerowej Hegemon. Opracowało je amerykańskie centrum think-tank Potomac Foundation zajmujące się kwestiami obrony, które razem z polską fundacją im. Kazimierza Puławskiego jest jednym z organizatorów igrzysk wojskowych — pisze gazeta.

Szef amerykańskiego centrum think-tank Philip A. Karber twierdzi, że Rosja stwarza realne zagrożenie dla Europy. Przed przyjazdem do Warszawy złożył oświadczenie, w którym zwraca między innymi uwagę na to, że w 2015 roku Rosja odrodziła 1 Gwardyjską Armię Pancerną rozwiązaną pod koniec lat 90. XX wieku po wycofaniu z terytorium byłej NRD. Rosja zamówiła także 4 tys. wagonów do przerzucenia ciężkiego sprzętu.

„Biorąc to pod uwagę, generał Philip Breedlove, były dowódca sił NATO w Europie, który uczestniczy w modelowaniu (reakcji Zachodu na atak Rosji — RT) na Stadionie Narodowym i ja wierzymy, że istnieje sprawa niezwykle ważna dla NATO i państw frontowych sojuszu, aby zacząć poważnie traktować zagrożenie, które stwarza ta siła, póki jeszcze nie pojawiła się na granicy z Polską" — oznajmił.

„Celem inscenizacji jest pomoc w budowie przyjętej przez NATO wizji zagrożenia wojskowego ze strony Rosji, którego ofiarami mogą paść państwa bałtyckie a także Polska" — poinformowali organizatorzy ćwiczeń na Stadionie Narodowym. Partnerami wydarzenia są amerykańskie koncerny obronne Raytheon, Lockheed Martin i Northrop Grumman a także szwedzki koncern Saab i Polski Holding Obronny.

Jak podaje biuro prasowe, w igrzyskach wojskowych uczestniczą przedstawiciele innych polskich i zagranicznych struktur zajmujących się kwestiami bezpieczeństwa narodowego. Po zakończeniu modelowania będzie sporządzony raport, który zostanie przekazany Ministerstwu Obrony Narodowej.