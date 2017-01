StratCom ostrzega przed rosyjską bronią antysatelitarną

Według dowódcy StratCom gen. Johna E. Hytena, Moskwa bada „możliwości wojskowe, które mogą grozić naszym satelitom".

Hyten tłumaczy, że w wyniku użycia podobnej broni na orbitach okołoziemskich pojawi się duża ilość odłamków, które utrudnią pracę aparatów kosmicznych. Chiny także — zdaniem Hytena — kontynuują prace nad rozwojem własnych systemów obronnych „na rozmaitych orbitach".

„W nieodległej przyszłości kraje te (Rosja i Chiny — red.) będą w stanie wykorzystać swoje możliwości i zagrozić wszystkim naszym aparatom kosmicznym. Musimy temu zapobiec, a najlepszy sposób zapobieżenia wojnie to gotowość do wojny. Tak też postąpią Stany Zjednoczone. Zrobimy tak, żeby wszyscy wiedzieli, że jesteśmy gotowi do wojny" — dodał Hyten.