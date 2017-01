Biały Dom zaprowadza porządek w Departamencie Stanu

„Nie było żadnej próby wykazania braku szacunku wobec prezydenta. Dyplomaci nie zwalniają się z własnej woli i nie uciekają w odruchu odrazy. To Biały Dom zaprowadza porządek" — podaje CNN, cytując swojego rozmówcę.

Media informowały wcześniej, że wielu pracowników Departamentu Stanu podało się do dymisji, bo nie zgadzało się z polityką zagraniczną Donalda Trumpa. Jak podaje CNN, Biały Dom zawiadomił dyplomatów w formie listownej, że nie potrzebuje już ich pomocy.

W taki sposób administracja Trumpa odpowiedziała na wnioski urzędników o dymisję, które ci, zgodnie z panującą w USA tradycją, przekazali nowej administracji prezydenta. W takich przypadkach Biały Dom zazwyczaj nie spieszy ze zwalnianiem i prosi urzędników o pozostanie na swoich stanowiskach przez kolejne kilka miesięcy. Tym razem decyzja o zwolnieniu dyplomatów została podjęta niezwłocznie.

Jak napisał na swoim blogu na Twitterze korespondent CNN Jim Sciutto, administracja Trumpa „zwolniła" dyplomatów.

Breaking: Four top @StateDept Mgmt officials all fired by Trump admin, part of effort to "clean house" — officials tell @eliselabottcnn