Biały Dom wymyślił, jak zmusić Meksyk do sfinansowania muru

„Jeśli spojrzeć na plan, który obecnie nabiera kształtu, (w nim) wprowadzono głębokie reformy podatkowe z krajami, z którymi mamy deficyt handlowy, na przykład z Meksykiem. Jeśli na te 50 miliardów dolarów (deficyt handlowy) nałożyć 20% podatek na import…, możemy zebrać 10 miliardów rocznie i łatwo sfinansować mur” — powiedział Spicer.

© REUTERS/ Christinne Muschi Kanadyjczycy palą flagę, a Meksykanie budują mur

Według rzecznika prasowego Biały Dom skontaktował się w tej sprawie z obiema izbami Kongresu i opracowuje odpowiedni plan.

Analitycy uważają, że ewentualne wprowadzenie przez USA podatku od importu z Meksyku nie uderzy mocno w meksykańskie dostawy do sąsiedniego kraju. Profesor Narodowego Autonomicznego Uniwersytetu Meksyku Clemente Ruiz Duran w wywiadzie dla RIA Novosti oświadczył, że ogólnie rzecz biorąc „wprowadzenie takiego podatku nie zmniejszy wielkości importu, jak również nie spowoduje poważnych szkód dla importu, ponieważ dla USA meksykański import i tak jest bardzo tani”.

Jednocześnie ekspert zaznaczył, że podobne środki poddadzą w wątpliwość samo istnienie stworzonego jeszcze w 1994 roku porozumienie w sprawie Północnoamerykańskiej Strefy Wolnego Handlu NAFTA, ponieważ teraz na mocy tego traktatu nie ma podatków na handel między USA, Kanadą i Meksykiem.

Ekspert nie wykluczył także, że swoim twardym zachowaniem w stosunku do Meksyku Donald Trump próbuje dać do zrozumienia innym krajom, co może się stać, jeśli one nie będą grać według zasad USA.

Wcześniej prezydenta USA Donald Trump podpisał dekret o budowie muru na granicy z Meksykiem, aby zapobiec napływowi nielegalnych imigrantów.

Budowa muru, za który „zapłaci Meksyk”, jest jedną z kluczowych obietnic wyborczych Trumpa.