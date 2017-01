Doradca Trumpa: Media powinny się zamknąć

„Media powinny czuć się poniżonymi, powinny się zamknąć i słuchać" — powiedział Bannon w rozmowie z dziennikiem The New York Times. „Media to partia opozycyjna. One nie rozumieją naszego kraju. Nadal nie rozumieją, że Donald Trump jest prezydentem Stanów Zjednoczonych" — oświadczył Bannon.

Jego zdaniem, media myliły się „w 100%", walcząc o zwycięstwo Hillary Clinton w wyborach prezydenckich i licząc na jej zwycięstwo. „Nigdy nie zdołają oczyścić się z tej poniżającej klęski" — dodał Bannon. Jego zdaniem, prasa nie ma „żadnej władzy".

Do sierpnia Bannon kierował stroną BreitbartNews, która w odróżnieniu od większości mediów popierała Trumpa. Następnie Bannon został kluczowym doradcą w kampanii wyborczej Trumpa, a teraz zajmuje stanowisko głównego doradcy do spraw strategicznych w Białym Domu.