Na Ukrainie nie będą obchodzić Dnia Zwycięstwa?

© Fotolia/ Sea Wave Dekomunizacja po ukraińsku

„Nasz kalendarz wypełniony jest wieloma nowymi ukraińskimi świętami narodowymi, a stare radzieckie święta i tak są obchodzone. Wszystko to wymaga pewnego uporządkowania. Myślę, że w tym roku deputowani poprą naszą inicjatywę i przyjmą daną ustawę — powiedział Wiatrowycz w wywiadzie dla ukraińskiego portalu informacyjnego Apostrof.

Wiatrowycz uważa, że nie warto jest ustanawiać 8 marca i 1 maja dniami wolnymi od pracy, a jeśli chodzi o Dzień Zwycięstwa, to „z pewnością należy przesunąć akcent z 9 maja na 8 maja".

Na szczeblu państwowym powinny być obchodzone tylko te święta, które upamiętniają wydarzenia, które były przełomowe, nadzwyczaj ważne dla Ukrainy jako dla państwa — Dzień Niepodległości, Dzień Konstytucji… a nie jakieś święta, które dostaliśmy w spadku po przeszłości radzieckiej — podkreślił Wiatrowycz.

Dyrektor ukraińskiego IPN powiedział również, że rezygnacja z obchodów 23 lutego (Dnia Obrońcy Ojczyzny) jest dużym zwycięstwem. „To święto już prawie zniknęło, a dowodem na to są reakcje biznesu i komercji, które też się przestawiły" — stwierdził Wiatrowycz. Według niego Dzień Obrońcy Ukrainy, który obchodzony jest 14 października „stopniowo wypiera to, co było związane z 23 lutego".

Na Ukrainie obowiązuje ustawa „O potępieniu komunistycznego i nazistowskiego reżimów totalitarnych", która zakazuje propagowania symboliki radzieckiej. Zakłada ona również zmianę nazw miast i ulic, nazwanych na cześć radzieckich działaczy państwowych. Dokument wywołał burzliwą dyskusję w społeczeństwie, ponieważ nie było w nim wyraźnie określonych ram jego zastosowania.