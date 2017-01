Krym żąda od Kijowa publicznych przeprosin za łamanie praw człowieka

Dokument porusza zakres zachowania praw człowieka na Krymie w latach 1991-2014 i na Ukrainie od 2014 roku do chwili obecnej.

© AFP 2016/ Charly Triballeau Le Pen zaproszono na Krym

„Usilnie wezwać władze ukraińskie do: … publicznych przeprosin mieszkańców Krymu za systematyczne naruszenia praw człowieka w ciągu wszystkich lat (1991-2014)” — czytamy w projekcie rezolucji.

Dokument proponuje potępienie naruszeń praw człowieka na Ukrainie, środków dyskryminujących, wzywania do nienawiści etnicznej i religijnej wobec mieszkańców Ukrainy i rosyjskiego Krymu.

Ponadto autorzy rezolucji wzywają Kijów do podjęcia wszelkich niezbędnych działań w celu powstrzymania destabilizacji sytuacji na Krymie, zakazania ukraińskiemu rządowi używania do własnych celów politycznych nazwy Narodu Krymskotatarskiego, uwolnienia i zaprzestania prześladowania nielegalnie zatrzymanych i skazanych mieszkańców proklamowanej w trybie jednostronnym Donieckiej i Ługańskiej Republiki Ludowej.

„Pociągnięcia do odpowiedzialności karnej członków organizacji ekstremistycznych. Zakazania na terytorium Ukrainy organizacji, które łamią prawa człowieka…. («Prawy Sektor», batalion «Azow», «Madżlis»)” — czytamy w dokumencie.

© Sputnik. Sergey Malgavko Na Krym popłynie fala „świeżej" informacji

Autorzy rezolucji wzywają również Ukrainę do zapewnienia prawidłowego i niezakłóconego dostępu międzynarodowych misji na swoje terytorium. W związku z tym uznano za stosowne, zwrócenie się do Biura Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Praw Człowieka, z prośbą o przygotowanie specjalnego raportu tematycznego i przeprowadzenie dochodzenia w sprawie łamania praw człowieka.

W rezolucji wskazano łącznie na ponad tysiąc przypadków łamania praw człowieka. Wśród nich jest atak na Tatarów krymskich, zabójstwa dziennikarzy, parlamentarzystów, urzędników państwowych, członków organizacji społecznych.

Ponadto lista zawiera fakty zbeszczeszczenia muzułmańskich i prawosławnych cmentarzy, zakaz projekcji filmów w językach rosyjskim i zagranicznych, zakaz budowy obiektów sakralnych.

Autorzy rezolucji do naruszeń praw człowieka zaliczyli również Euromajdan i zagarnięcie władzy państwowej na Ukrainie, zawieszenie nadawania rosyjskich kanałów telewizyjnych, śmierć 48 prorosyjskich aktywistów w Odessie w maju 2014 roku, a także wybuch wojny domowej w Donbasie, ataki na synagogi i cerkwie Patriarchatu Moskiewskiego.

W osobnym punkcie wymieniono szereg blokad półwyspu: wodną, transportową, żywnościową, energetyczną.