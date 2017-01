Na rozmowach w Astanie (23-24 stycznia) strona rosyjska zaproponowała projekt nowej konstytucji Syrii. Między innymi rozszerza on pełnomocnictwa parlamentu, zabrania siłom zbrojnym wtrącać się w sferę polityczną i prowadzić działania przeciwko narodowi, a także umacnia zwierzchnictwo prawa międzynarodowego nad wewnętrznym ustawodawstwem. W MSZ Rosji poinformowano, że zaproponowany projekt to nie utrwalony schemat działania, ale zbiór idei i punkt wyjścia do dyskusji.

„Najważniejsze jest teraz rozpoczęcie szerokiej dyskusji o projekcie konstytucji, a w ideale – stworzenie organu porozumienia w Astanie, który będzie zajmować się promowaniem tej konstytucji lub wniesieniem poprawek” – powiedział Burzynskij.

Według nigo, najważniejsze w projekcie ustawy zasadniczej Syryjskiej Republiki Arabskiej jest to, że Syria to jedna, niepodzielna republika z prezydencką formą rządów.

© AFP 2016/ ODD ANDERSEN Trump planuje „ekstremalny odsiew" wśród imigrantów

„To pełnowartościowa konstytucja, 85 artykułów, która obejmuje wszystkie sfery przyszłego ustroju państwowego Syrii. W tej chwii najważniejsze, aby zacząć jej omawianie. Były doniesienia, że opozycja syryjska odrzuciła przekazany jej w Astanie projekt. Myślę, że to początkowa reakcja. Trzeba będzie rozpocząć omawianie tego projektu. Niezłego projektu. Możliwe, że ktoś z czymś się nie będzie zgadzać. Do tego właśnie potrzebne jest omówienie” – uważa generał.

Jego zdaniem, główny cel promowania projektu konstytucji Syrii to zapoczątkowanie procesu regulacji politycznej.

„Działania bojowe na szczęście udało się zatrzymać, głównie dzięki naszym wysiłkom. Codziennie dochodzą informacje, że coraz to nowe ugrupowania, a są ich tam setki, oraz małe miejscowości przyłączają się do rozejmu. Proces rozpoczęty w Astanie, o ile wiem, będzie kontynuowany” – dodał Burzynskij.