Rosjanie otworzą muzeum ... na Księżycu?

© Sputnik. Władimir Siergiejew Naukowcy obliczyli wiek Księżyca

Na Ziemi istnieje wiele niebezpieczeństw, które mogą uszkodzić pomniki kultury: klęski żywiołowe, terroryzm, wandalizm, brak dofinansowania, a nawet nieudane selfie. Rosyjscy uczeni zaproponowali,aby przechowywać obiekty dziedzictwa kulturowego na… Księżycu.

Planeta Ziemia nie jest najbezpieczniejszym miejscem dla przedmiotów, które ludzie ceniący kulturę chcieliby zachować dla potomków w nienaruszonym stanie. Tymczasem Księżyc to o wiele bardziej odpowiednie miejsce, które można by wykorzystać jako ogromne muzeum i jednocześnie sejf" — piszą uczeni Narodowego Instytutu Badań Jądrowych (MIFI) i Instytutu Astronomii Rosyjskiej Akademii Nauk (RAN) w tezach wspólnego wykładu pt. „Księżyc jako idealny magazyn do przechowania skarbów kultury.

Badacze przypuszczają, że w specjalnych magazynach na Księżycu mogą być przechowywane książki, zwoje, obrazy i wyroby z drewna. Ponieważ atmosfera naturalnego satelity ziemi jest bardzo rozrzedzona, obiektom nie będzie zagrażać ogień, a rozwój bakterii w takich warunkach jest praktycznie niemożliwy. Ponadto, na Księżycu nie ma trzęsień ziemi, tsunami i innych klęsk żywiołowych, dlatego można tam będzie bezpiecznie przechowywać arcydzieła z ceramiki, szkła, marmuru, metali — twierdzą specjaliści.

© Sputnik. Vladimir Sergeev Ostrzał Księżyca laserem pomógł fizykom sprawdzić teorię Einsteina

Ich zdaniem specjalne magazyny muzealne można budować w bazaltowych skałach pod powierzchnią Księżyca. Tym sposobem „nawet uderzenie asteroidy w powierzchnię Księżyca stanowi statystycznie mniejsze zagrożenie, niż uderzenie w powierzchnię Ziemi, z powodu jego mniejszej masy i braku atmosfery" — podkreślają uczeni.

Autorzy raportu proponują również zbudować wewnątrz Księżyca kopie najważniejszych arcydzieł architektonicznych Ziemi. „Biorąc pod uwagę rozmiary Księżyca i znacząco mniejszą niż na Ziemi siłę ciężkości w jego bazaltowych złożach można wznieść dowolne budowle, takie jak Notre-Dame, cerkiew Wasyla Błogosławionego, Taj Mahal, a nawet piramidy w Gizie" — głoszą główne tezy raportu.

Uczeni już zdołali przeprowadzić przykładową ocenę objętości głębin Księżyca, potrzebnych do rozmieszczenia kopii obiektów architektonicznych i innych zabytków kultury. Nie podali oni jednak, kiedy mógłby zostać zrealizowany tak ambitny projekt, ani jakie konkretne rozwiązania zostaną do niego wykorzystane. Pomimo to, „Muzeum księżycowe" mogłoby już teraz stać się świetną inspiracją dla pisarzy literatury fantastycznej, nie sądzicie?