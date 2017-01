Serbia otrzyma za darmo od Białorusi MiG-29 i Buki

© Sputnik. Vitaly Ankov Czy Francja uczyni z Polski podwodne mocarstwo?

Warunki dostawy planowanej na rok 2018 to opłata naprawy i modernizacji tego sprzętu przez stronę serbską.

„Będziemy z Białorusią prowadzić negocjacje na temat zakupu znanych systemów S-300, mowa o wersjach S-300W i S-300P, którymi Białoruś dysponuje. To będzie temat naszych rozmów, ale czy będą one dostarczone do serbskiej armii, to zależy od dalszej szczegółowej analizy i porozumień”- powiedział Dżordżewić w wywiadzie dla belgradzkiej gazety „Polityka” po powrocie z Mińska.

Szef resortu obronnego Serbii nazwał również „interesującymi dla armii Serbii” białoruskie ciężarówki i sprzęt budowlany oraz podkreślił, że wielką przestrzeń dla współpracy między państwami stanowi remont i modernizacja różnego rodzaju systemów uzbrojenia pochodzenia rosyjskiego.

Szczegóły współpracy Serbii i Białorusi w tej sferze, według ministra, będą omawiane od maja roku bieżącego, na kiedy to planowane jest stworzenie wspólnego organu zajmującego się współpracą w sferze obronnej. Analogiczne wspólne stuktury Serbia ma także z innymi państwami.

© Sputnik. Sergey Mamontov Rosyjskie siły powietrzne w 2017 r. otrzymają ponad 100 samolotów

„Właśnie dlatego minister obrony w tej chwili nie mógł powiedzieć, ile będzie kosztować Serbię remont i modernizacja Buków i MiGów” – pisze „Polityka”.

Delegacja rządu Serbii z premierem Aleksandrem Vuciciem na czele odbyła wizytę w Białorusi w dniach 26-27 stycznia. Jednym z dokumentów podpisanych przez obie strony podczas wizyty było międzyrządowe porozumienie o współpracy wojskowo-technicznej. W wywiadzie dla serbskiej telewizji z Mińśka Vucić nie wdając się w szczegóły poinformował, że prowadzone są rozmowy na temat „ewentualnego zakupu na korzystnych warunkach myśliwców i sprzętu obrony przeciwrakietowej”.

Serbia ma nadzieję, że Rosja pomoże zwiększyć jej siłę obronną.

Równocześnie Serbia oczekuje od Rosji dostawy sześciu myśliwców MiG-29, kompleksów Buk, dziesiątek czołgów i sprzętu opancerzonego w ramach pomocy wojskowo-technicznej. Odpowiednie umowy zostały osiągnięte przez Moskwę i Belgrad w 2016 roku.

Mówiąc o dostawach samolotów z Rosji, Dżordżewić potwierdził ogłoszoną wcześniej informację, że do Serbii przybyć one mają w marcu lub kwietniu roku bieżącego.

© REUTERS/ Stefanie Loos Ile Niemcy zapłaciły za kryzys migracyjny?

„Wszystkie porozumienia są podpisane. Oczekuję, że samoloty będą w zakładzie lotniczym „Moma Stanojlowić” w marcu, najpóźniej w kwietniu. Rosyjscy eksperci przeprowadzą w nich remont i modernizację przy wsparciu naszych specjalistów” – powiedział Zoran Dżordżewić.

Co dotyczy przekazania Serbii sprzętu pancernego, to według słów Dżordżewicia, remont i modernizacja nie będą w ich wypadku konieczne, a termin dostawy ma ustalić strona rosyjska.