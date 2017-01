NI opowiada, kto zwycięży w pojedynku Zumwalt i rosyjskiego krążownika

© Sputnik. Vitaly Ankov Czy Francja uczyni z Polski podwodne mocarstwo?

Najnowocześniejszy okręt amerykańskiej floty to nowy niszczyciel Zumwalt. Został stworzony przy zastosowaniu technologii stealth, których celem jest uczynić okręt niezauważalnym dla radarów przeciwnika. Flotę rosyjską w hipotetycznym boju morskim będzie zgodnie z zamysłem autora reprezentować okręt typu „Kirów” projektu 1144 — jeden z takich statków będacych na wyposażeniu rosyjskiej armii to ciężki rakietowy krążownik atomowy „Piotr Wielki”.

Zumwalt to główny z trzech okrętów tego typu, ma wyporność 14 tysięcy ton i może rozwijać prędkość do 30 węzłów. Jego ogromne rozmiary to skutek koncepcji, zgodnie z którą okręt powinien być niewidoczny dla radarów dzieki szczególnej formie korpusu, — zauważa autor. Statek jest uzbrojony w broń kalibru 155 mm i może nieść rakiety manewrujące Tomahawk, przeciwokrętowe ASROC oraz zenitowe ESSM.

Uzbrojenie rosyjskiego okrętu, bez względu na jego solidny wiek zbliżający się do 30 lat, autor uważa za w pełni efektywne, szczególnie podkreśla obecność świetnej tarczy antyrakietowej tego krążownika. „Piotr Wielki” to największy współczesny nielotniskowy uerzeniowy okręt bojowy, jego wyporność sięga 24 tysięcy ton, a silnik atomowy pozwala rozwinąć prędkość do 32 węzłów. Na uzbrojenie okrętu, którego głównym zadaniem jest zniszczenie dużych nawodnych okrętów przeciwnika, składają się rakiety manewrujące P-700 Granit, kompleksy rakietowo-zenitowe S-300 Fort, Kindżał i Kortik.

Jeśli założymy, że statki znajdą się naprzeciwko siebie w otwartym morzu w maksymalnej odległości zasięgu broni przeciwokrętowej – około 500 km dla rakiet Granit – to w sytuacji, kiedy dokładna lokalizacja przeciwnika jest nieznana, amerykański okręt będzie miał przewagę nad lepiej uzbrojonym rosyjskim statkiem, - pisze autor. Możliwości rosyjskiego okrętu wykryć przeciwnika i uderzyć w niego rakietami będą zależały od pracy systemu radiolokacyjnego, a ogromny Zumwalt na ekranach radarów odzierciedli się tak samo jak niewielki kuter rybacki.

Z drugiej strony, jak zauważa Kyle Mizokami, ta przewaga mało da amerykańskiemu okrętowi, ponieważ nie posiada on przeciwokrętowych rakiet Harpun, a żeby uderzyć w przeciwnika będzie musiał podejść na co najmniej 130 km, czyli maksymalny zasięg jego 155-kalibrowej broni. Jednak nawet z takiej odległości trafić w manewrującego przeciwnika powolnym, choć zdolnym do korekcji lotu pociskiem będzie praktycznie niemożliwe.

Rosyjski okręt może odpowiedzieć wystrzeleniem Granitów w stronę amerykańskiego statku, jednak one również będą miały problem z lokalizacją mało widocznych fal radiowych wydzielanych przez Zumwalt. Ponadto, amerykański niszczyciel dysponuje silniejszą bronią przeciwrakietową, możliwe więc, że będzie mógł odeprzeć większość rakiet Granit, — uważa Mizokami.

W ten sposób, ani najnowszy amerykański superniszczyciel, ani zbudowany prawie 30 lat temu rosyjski krążownik nie dysponują decydującą przewagą w hipotetycznym boju morskim, — podsumowuje autor.