Poroszenko nie dostał Pokojowej Nagrody Nobla. Wszystkiemu winni Rosjanie

© Sputnik. Igor Russak Białoruś będzie produkować pociski do Gradów

Dyrektor Norweskiego Instytutu Noblowskiego Olav Njolstad poinformował, że latem 2015 roku spotkało się z nim dwóch pracowników ambasady Rosji w Oslo. Tematem spotkania były m.in. pojawiające się kilka tygodni wcześniej informacje, że ukraińskie władze miały rzekomo wysłać do szefa amerykańskiej placówki dyplomatycznej w norweskiej stolicy list, w którym mowa była o wspólnych naciskach na Komitet Noblowski, by Pokojowa Nagroda Nobla trafiła w ręce Poroszenki. Jak dodał, trakcie spotkania już podejrzewał, że list został sfałszowany i zapytał o to rosyjskich dyplomatów. Rosjanie twierdzili, że nie mogą potwierdzić jego autentyczności.

Njolstad powiedział też, że po tej rozmowie zastanawiał się, czy nie była to próba wywarcia presji i zwrócił się do służby bezpieczeństwa, która m.in. zajmuje się zwalczaniem szpiegostwa. Norweski kontrwywiad poinformował, że jeden z rosyjskich dyplomatów był pracownikiem rosyjskiego wywiadu.

- Według naszej oceny była to operacja mająca na celu wywarcie presji. Widzimy, że fałszywych wiadomości i fałszywego listu użyto, by dyskredytować potencjalnego kandydata do pokojowej nagrody. Uważamy, że w tym przypadku miało to na celu, by Poroszenko nie był kandydatem do Pokojowej Nagrody Nobla — powiedział szef norweskiego kontrwywiadu przy Służbie Bezpieczeństwa Arne Christian Haugstoyl.

Rosyjska ambasada odpowiedziała, że takie wizyty są wpisane w codzienną pracę dyplomatyczną, a przedstawianie tego jako „działań rosyjskiego wywiadu" graniczy z paranoją. — Ważnym elementem codziennej pracy dyplomatycznej w każdym kraju jest gromadzenie i analiza informacji o polityce wewnętrznej i zagranicznej, wymiana poglądów z naszymi partnerami itp. — czytamy w komentarzu rosyjskich dyplomatów.

© Sputnik. Anton Denisov Rosyjscy parlamentarzyści chcą objąć ochroną rodzimych producentów

Takie spotkania odbywają się od czasu do czasy, biorąc pod uwagę ogromne zainteresowanie całego świata Pokojową Nagrodą Nobla, a na ceremonię wręczenia nagrody zapraszani się wszyscy akredytowani w Oslo ambasadorowie. Jak podkreślono, Njolstad dopiero co objął stanowisko, dlatego była to kurtuazyjna wizyta wynikająca z praktyki dyplomatycznej.

— Najwidoczniej tak jest łatwiej usprawiedliwiać swoje istnienie i hojne finansowanie. Ostatnio modne jest wyjaśnianie własnych porażek „operacjami wywiadowczymi" Rosji. Demonizacja Rosji ma uzasadnić nadanie służbom specjalnym dodatkowych uprawnień dotyczących ingerencji w prywatne życie obywateli. W każdym razie prościej jest straszyć społeczeństwo „rosyjskim zagrożeniem", „rosyjskim wywiadem" i „wojną hybrydową", niż walczyć z terrorystami i ekstremistami lub znaleźć nowy temat rzeczywiście ważny dla kraju — podkreślili rosyjscy dyplomaci.