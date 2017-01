Moskwa jest gotowa do odparcia każdego ataku

— Dotychczas nasz system jest jedynym działającym systemem obrony przeciwrakietowej, który gwarantuje obronę Moskwy i centralnego regionu przemysłowego przed atakami wszystkich istniejących typów pocisków balistycznych przeciwnika średniego i międzykontynentalnego zasięgu z wieloma głowicami — zapewnił rosyjski wojskowy. Jak dodał, skuteczność tego systemu wynosi niemal 100%.

- Odnośnie istniejących i przyszłych pocisków balistycznych „krajów trzecich", to nasz system nie ma problemu z ich przechwyceniem — powiedział Tagijew.

System znajduje się w stałej gotowości bojowej. Jeśli faktycznie dojdzie do wystrzelenia w kierunku Moskwy pocisków, to w trybie automatycznym wykryje cel, wyodrębni go spośród fałszywych celów, przechwyci i zniszczy na dużej wysokości.