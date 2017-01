Szef Ministerstwa Finansów Niemiec uznał za błąd masowe przyjęcie uchodźców w 2015 roku

© AP Photo/ Kirsty Wigglesworth Ambasada Rosji w Londynie oskarżyła BBC o wypaczanie faktów

O tym minister oświadczył w wywiadzie dla gazety „Welt am Sonntag”.

„Próbowaliśmy naprawić wiele z tego, co w 2015 roku wymknęło się spod naszej kontroli” – powiedział Schäuble dodając, że „my, politycy, też jesteśmy ludźmi, którzy popełniają błędy”.

„Na błędach trzeba się uczyć” – dodał.

W 2015 do Niemiec przybyło prawie 900 tysięcy uchodźców, którzy nie zostali odesłani do państwa pierwotnej rejestracji, jak przewidują to przepisy Unii Europejskiej. W stosunku do nich nie przeprowadzono też podstawowych kontroli. Napływ uchodźców zmniejszył się dopiero po podpisaniu porozumienia między Unią Europejską i Turcją oraz zaostrzenia regulacji na tzw. „szlaku bałkańskim”.

Kanclerz Niemiec Angela Merkel niejednokrotnie mówiła, że sytuacja z uchodźcami, jaka miała miejsce w 2015 roku, nie powinna się powtórzyć.