Politico: Co mają ze sobą wspólnego Trump i papież Franciszek?

— Donald Trump sprzeciwiał się globalizacji i prowadził nieprzewidywalną populistyczną kampanię — często w Twitterze — aby pozyskać sobie dużą liczbę lojalnych zwolenników. To samo można powiedzieć o Franciszku — pisze pismo.Papież, podobnie jak Trump, często zwraca się do ludzi za pośrednictwem sieci społecznościowych, improwizuje podczas wystąpień publicznych i będzie musiał stawić czoło „tłumowi", do którego nie żywi żadnej sympatii.

Iacopo Scaramuzzi, analityk ds. Watykanu , uważa, że dla papieża populizm nie jest „złym słowem", bo są to kulturowe i teologiczne sformułowania opierające się na myśli o ludziach. Jednak jeśli jesteś „papieżem z ludu", to masz problem, bo ten sam lud zagłosował na Trumpa.

Jednocześnie, pomimo podobnych metod wpływania na masy, polityczne przesłania tych dwóch ludzi diametralnie się różnią, co może doprowadzić do ewentualnego konfliktu miedzy nimi w ciągu najbliższych kilku miesięcy.

Franciszek i Trump nie zgadzają się w wielu kwestiach — od migracji po amerykańskie wartości. Przede wszystkim papież twierdzi, że ten, kto dąży do budowania murów, nie jest chrześcijaninem. Trump zareagował na to na Facebooku, pisząc, że gdyby Państwo Islamskie zaatakowało Watykan, papież modliłby się o to, by właśnie on stał na czele Ameryki.

Na razie Franciszek zajął wyczekujące stanowisko w stosunku do prezydenta USA. W wywiadzie dla „El Pais" powiedział, że nie chce „przedwcześnie osądzać" i że należy poczekać, co i jak będzie Trump robił.

John Carr, dyrektor programu katolickiego w Georgetown University, w wywiadzie dla „Crux" stwierdził, że obecne wydarzenia na świecie zmuszają katolików do wybierania między dwoma kierunkami.

— Jakie dwa wydarzenia w ciągu ostatnich pięciu lat były najbardziej oszałamiające? Wybór Franciszką na papieża i wybór Donalda Trumpa na prezydenta. Wydaje mi się, że katolicy będą musieli wybrać, który punkt widzenia podzielają — ocenił Carr.