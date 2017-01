Ławrow o rozmowie Putina i Trumpa

© REUTERS/ Joshua Roberts Trump wprowadza zakaz lobbowania na rzecz interesów obcych rządów

Liberalny Zachód, traktujący Trumpa jako wstęp do końca świata, czekał na tę rozmowę, jak można wnioskować na podstawie doniesień amerykańskich mediów — z trwogą i niepokojem. Rosja natomiast — z nadzieją na to, że degradacja relacji rosyjsko-amerykańskich, która z winy poprzedniej administracji Stanów Zjednoczonych dotarła do niebezpiecznej granicy, nareszcie zostanie zatrzymana i rozpocznie się odwrotny proces.

Oficjalny styl komunikatu kremlowskiej służby prasowej nie może ukryć tego, że strony widzą przed sobą względnie jasną, a ewentualnie też słoneczną przyszłość. Oto fragment oficjalnego komunikatu umieszczonego na stronie Kremla:

„W trakcie rozmowy przez obie strony zaakcentowane zostało nastawienie na aktywną rosyjsko-amerykańską współpracę na konstruktywnych, równoprawnych i wzajemnie korzystnych podstawach".

W ciągu prawie godzinnej rozmowy Władimir Putin i Donald Trump zdołali omówić mnóstwo zagadnień. „Szczegółowo omówiono aktualne problemy międzynarodowe, włącznie z kwestią walki z terroryzmem, sytuacją na Bliskim Wschodzie, konfliktem arabsko-izraelskim, sferą stabilności strategicznej i nierozprzestrzeniania broni jądrowej; sytuację wokół irańskiego programu nuklearnego i sprawę Półwyspu Koreańskiego. Poruszono także podstawowe aspekty kryzysu na Ukrainie. Umówiono się w sprawie nawiązania partnerskiej współpracy na tych wszystkich kierunkach, a także na innych" — czytamy w komunikacie. Nareszcie, „Władimir Putin i Donald Trump osiągnęli porozumienie w sprawie wydania rozporządzenia odnośnie opracowania ewentualnej daty i miejsca organizacji ich bezpośredniego spotkania".

Zdaniem ministra spraw zagranicznych Federacji Rosyjskiej Siergieja Ławrowa rozmowa, która trwała prawie godzinę, przepełniona była szacunkiem i miała konstruktywny charakter.

Rozmowa była pozytywna zarówno pod względem politycznym, jak też ogólnoludzkim. Ujawniła wzajemny szacunek, dążenie liderów do kontaktowania się ze sobą bez prawienia morałów, na podstawie — pragnę to podkreślić ze szczególnym naciskiem — interesów narodowych każdego kraju. Z takiego założenia wychodzi prezydent Putin, z takiego założenia wychodzi prezydent Trump. Osiągnęli porozumienie w sprawie kontynuowania pracy zarówno na szczeblu eksperckim, jak też w ramach swych dalszych kontaktów, które na pewno dojdą do skutku i których terminy oraz szczegóły należy jeszcze uzgodnić — poinformował szef MSZ Federacji Rosyjskiej.

Według niego w ramach pracy na szczeblu ekspertów w pierwszej kolejności należy uświadomić sobie, w jakiej mierze oczywistą jest zbieżność interesów w całym szeregu dziedzin, włącznie, w pierwszej kolejności, z kwestią walki z terroryzmem.

Doniesienie serwisu prasowego Białego Domu zgadza się pod względem tonu z komunikatem służby prasowej Kremla.

„Ta pozytywna rozmowa telefoniczna stała się doniosłym krokiem w kierunku poprawy relacji między Stanami Zjednoczonymi a Rosją, które potrzebują naprawienia" — czytamy w komunikacie serwisu prasowego Białego Domu.

Ciekawa jest natomiast reakcja amerykańskich mediów, wyrażających interesy starych amerykańskich elit i ich sojuszników w Europie, które własnymi straszakami na temat domniemanego zagrożenia rosyjskiego doprowadziły siebie do stanu irracjonalnego strachu przed zniesieniem antyrosyjskich sankcji.

Agencja Associated Press we wstępie do publikacji na temat rozmowy Putina i Trumpa stwierdziła, że rozmowa prezydenta Donalda Trumpa z Władimirem Putinem wywołuje zaniepokojenie wśród europejskich sojuszników i przerażenie w środowisku kolegów Republikanów co do przyszłości sankcji wprowadzonych przez USA przeciwko Moskwie. Agencja uznała, że amerykański prezydent w kwestii polityki wobec Rosji znajduje się pod olbrzymią presją.

Podobne stanowisko zajmuje też Washington Post. Zacytowano znamienne oświadczenie senatora republikanina Johna McCaina, znanego ze swej zacięcie rusofobicznej postawy.

„Mam nadzieję, że prezydent Trump położy kres tym spekulacjom i odrzuci ten nieodpowiedzialny kurs" — powiedział senator, mając na myśli wcześniejsze oświadczenia Donalda Trumpa w sprawie konieczności unormowania relacji z Moskwą. „Jeśli nie zrobi tego, wraz z kolegami będziemy pracować nad nadaniem sankcjom przeciwko Rosji rangi ustawy".

Po zakończeniu rozmowy telefonicznej przywódców Rosji i Stanów Zjednoczonych Associated Press, Washington Post i inne czołowe amerykańskie media odnowiły teksty na swych stronach internetowych i szczegółowo przedstawiły treść kremlowskiego komunikatu prasowego.

Mimo że w komunikacie prasowym Kremla nie ma żadnych wzmianek na temat sankcji, w doniesieniach amerykańskich mediów ta sprawa nadal zajmuje podstawowe miejsce. Zwrot „sankcje przeciwko Rosji" powtarzano na podobieństwo mantry. Natomiast amerykańskie media nie zauważyły zwrotów wyrażających dążenie dwóch liderów do nawiązania prawdziwie partnerskich relacji między kierownictwem dwóch krajów i do odzyskania zaufania w relacje dwustronne. Nieprzypadkowo nawet Trump, który niespecjalnie wybierał ton, w sobotę wprost oskarżył amerykańskie gazety o fałszowanie doniesień.