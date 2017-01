Rosja skierowała do WTO skargę przeciwko Unii Europejskiej

© Sputnik. Michaił Woskriesenski USA oskarżyły Rosję o naruszenie norm WTO

27 stycznia 2017 roku Federacja Rosyjska skierowała wniosek z prośbą o konsultacje z Unią Europejską w ramach procedury rozwiązania sporów w WTO, w związku z wprowadzeniem antydumpingowego środka wobec rosyjskich wyrobów ze stali walcowanej na zimno. Środek obowiązuje w UE od 5 sierpnia 2016 roku — głosi komunikat.

Wysokość ceł antydumpingowych wynosi 18,7% dla Magnitagorskiego Kombinatu Metalurgicznego, 37% dla spółki Siewierstal, a dla Nowolipieckiego Kombinatu Metalurgicznego i innych firm — 36,1%.

Przyczyną złożenia skargi były wielokrotne naruszenia zasad WTO, których dopuściła się Komisja Europejska w trakcie śledztwa antydumpingowego — poinformowano w resorcie.

Konsultacje to pierwszy etap procedury rozwiązania sporów w WTO, przewidziany w celu odnalezienia przez strony wspólnie akceptowanych dróg uregulowania sporu. Jeśli w trakcie konsultacji takie drogi nie zostaną odnalezione, to Rosja może zwrócić się do WTO z prośbą o powołanie komisji koncyliacyjnej do rozpatrzenia sporu — wyjaśniono w ministerstwie.

W listopadzie 2016 roku Siewierstal i Nowolipiecki Kombinat Metalurgiczny również zwróciły się do Sądu Pierwszej Instancji UE, żeby odwołać się od decyzji Komisji Europejskiej ws. wprowadzenia ceł na wyroby ze stali walcowanej na zimno. Przedstawiciele spółek nazwali tę decyzję niezgodną z prawem.

Wartość sprzedaży metali walcowanych na zimo przez Siewierstal wyniosła w 2015 roku 1,336 mln ton. Z czego około 200-250 tys. nabyły firmy europejskie. Natomiast Nowolipiecki Kombinat Metalurgiczny sprzedał w 2015 roku 1,446 mln ton tej produkcji, a około 350 tys. ton eksportował do krajów UE.