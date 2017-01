Damaszek jest gotów do konsultacji nt. rosyjskiego projektu konstytucji Syrii

— Do tej pory nie ma odpowiedzi od naszego rządu, ale my jako przedstawiciele władz (Syrii) przyjmujemy od naszych (rosyjskich) przyjaciół ten projekt, analizujemy propozycje, które zostały wniesione i będziemy prowadzić z nimi konsultacje — powiedział ambasador dziennikarzom, odpowiadając na pytanie agencji RIA Novosti o możliwość potwierdzenia medialnych doniesień o tym, że wszystkie propozycje, zaproponowane przez Rosję w projekcie konstytucji, zostały przez Damaszek przyjęte.

© REUTERS/ Sergei Karpukhin Ławrow wezwał, aby nie porównywać konstytucji Iraku i Syrii

Na rozmowach w Astanie 23-24 stycznia spotkały się delegacja uzbrojonej syryjskiej opozycji i przedstawiciele oficjalnych władz, przy pośrednictwie krajów — gwarantów rozejmu w Syrii (Rosja, Turcja, Iran).

Uczestnikom rozmów strona rosyjska zaproponowała projekt nowej konstytucji Syrii. Projekt zakłada m in. rozszerzenie pełnomocnictwa parlamentu, zabrania siłom zbrojnym wtrącać się w sferę polityczną i prowadzić działania przeciwko narodowi, a także umacnia zwierzchnictwo prawa międzynarodowego nad wewnętrznym ustawodawstwem. W MSZ Rosji poinformowano, że zaproponowany projekt to nie utrwalony schemat działania, ale zbiór idei i punkt wyjścia do dyskusji.