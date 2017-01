Czy Trump „utemperuje" krytykujących go Republikanów?

© Zdjęcie: Wikipedia/Michael Evans McCain wezwał Trumpa do powrotu do zasady Reagana w stosunkach z Rosją

Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zaproponował senatorom zajęcie się walką z ugrupowaniem terrorystycznym Państwo Islamskie, nie zaś podejmowanie ustawicznych prób rozpętania trzeciej wojny światowej. Ponadto Trump zaproponował im skupienie się na kwestiach nielegalnej imigracji i bezpieczeństwa na granicach.

Komentując swoją decyzję, Trump oświadczył, że ten krok z jego strony wymierzony jest nie w muzułmanów, lecz w terrorystów. Według niego wydawanie wiz obywatelom wspomnianych wyżej krajów będzie wznowione po zastosowaniu środków na płaszczyźnie polityki bezpieczeństwa wewnętrznego.

Naczelny pracownik naukowy Instytutu Stanów Zjednoczonych i Kanady Władimir Wasyljew przypomina, że senatorowie Lindsey Graham i John McCain przeciwdziałali Trumpowi w okresie jego kampanii przedwyborczej, i nawiązuje do przygotowanego przez nich projektu „wszechstronnych" sankcji antyrosyjskich.

Graham i McCain usiłują w tym przypadku występować w charakterze wewnętrznej opozycji. Ich strategicznym zadaniem jest sparaliżowanie Trumpa. Oni zdają sobie sprawę z tego, że jeśli nie zrobią tego teraz, to, ewentualnie, w przyszłości stanie się to w ogóle niemożliwe. Biorąc pod uwagę ich antyrosyjskie nastawienie, ważne jest utemperowanie ich przez Trumpa — im słabsze będą ich pozycje, w tym większej mierze otaczać ich będzie mur nietolerancji wewnątrz Partii Republikańskiej i tym bardziej prawdopodobne będzie zmniejszenie tej negatywnej presji, jaką wywierają oni na relacje rosyjsko-amerykańskie — powiedział Władimir Wasyljew.

Jego zdaniem dotyczy to również wspólnej walki z terroryzmem. Jednakże Graham i McCain będą się przeciwstawiać kursowi Trumpa także w polityce wewnętrznej.

„Istnieje jeszcze jeden aspekt — wewnątrzpolityczny. W najbliższym czasie na Kapitolu dojdzie do poważnych starć. Wiąże się to już z realizacją strategii wewnątrzpolitycznej Trumpa: chodzi o reformę podatkową, o inwestycje w infrastrukturę, o zwiększenie wydatków na cele militarne. Na przykład McCain już wystąpił przeciwko nominacji wysuniętej przez Trumpa na stanowisko dyrektora zarządu administracyjno-budżetowego Stanów Zjednoczonych kandydatury kongresmena Republikanina Micka Mulvaney'a, pod dość dziwnym pretekstem: uważa on bowiem, że ten nowy dyrektor występuje przeciwko zwiększeniu wydatków na cele militarne" — powiedział Władimir Wasyljew.