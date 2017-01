Sputnik. Opinie: Europejczycy i Amerykanie inaczej oceniają korzyści z NATO i UE

Wśród mieszkańców Europy o tym, że UE potrzebuje pomocy USA i NATO, bardziej niż inni są przekonani Polacy (65%), Włosi (65%) oraz Niemcy (63%). W Hiszpanii ten wskaźnik wyniósł 56%, w Wielkiej Brytanii 54%, a we Francji 53%. Jednocześnie największy udział tych, którzy nie wątpią w zdolność UE do zapewnienia bezpieczeństwa własnymi siłami, odnotowano we Francji (30%), Hiszpanii (33%) i USA (32%).

W Polsce

We wszystkich państwach oprócz Polski wśród tych, którzy uważają, że UE nie potrzebuje pomocy USA i NATO w zapewnieniu bezpieczeństwa, znalazły się przeważnie osoby z wyższym wykształceniem, wysokim dochodem i statusem społecznym. W Polsce odwrotnie ludzie z większym dochodem i statusem społecznym częściej opierają się na pomoc NATO i USA — 72% wobec 66%.

Kwestia skuteczności NATO zyskała aktualność po tym, jak prezydent USA Donald Trump nazwał sojusz ważną, lecz „przestarzałą" organizacją i wezwał do reform.

Sondaż został przeprowadzony w dniach 22-26 października przez najstarszą francuską agencję badania opinii publicznej Ifop. Wzięło w nim udział 7043 respondentów w wieku powyżej 18 lat z Francji, Niemiec, Włoch, Hiszpanii, Polski, Wielkiej Brytanii i USA. Ankietowani reprezentują ludność pod względem płci, wieku i geografii.

Przedział ufności dla danych w kraju w ogólnym zarysie wynosi +/- 3,1% przy prawdopodobieństwie ufności 95%.