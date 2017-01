Wczoraj były wiceszef Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy generał-lejtnant Jurij Dumanski oznajmił, że Kijów mógłby „odstąpić" Rosji „na okres przejściowy" Sewastopol, gdzie stacjonuje rosyjska Flota Czarnomorska, aby odzyskać Krym.

Jak powiedział w wywiadzie dla RIA Novosti Bielik, Ukraina realizuje politykę „miękkiej siły z oporem". „Żadnych negocjacji nie ma i być nie może. Sewastopol to miasto, gdzie zaczęła się rosyjska wiosna. Od ponad 200 lat jest to forpoczta Rosji na Morzu Czarnym. Nie jest przedmiotem wymiany ani sprzedaży. To samo dotyczy Krymu. Próby prowadzenia rozmów z rosyjskimi władzami na takie tematy to wołanie w otchłani" — podkreślił deputowany.

Także Bielik zaznaczył, że oficjalny Kijów powinien słuchać opinii mieszkańców Krymu, a nie „zakłamanych reportaży" ukraińskich mediów. „Jeśli kijowscy urzędnicy chcą mieć jakiś autorytet w Sewastopolu, nie powinni patronować blokadzie półwyspu i organizować dywersji wymierzonych w cywilów" — podkreślił Bielik.

Krym stał się rosyjskim regionem po przeprowadzeniu tam w marcu 2014 roku referendum, na którym 96,77% wyborców Republiki Krymu i 95,6% mieszkańców Sewastopola opowiedziało się za wejściem w skład Rosji. Krymskie władze przeprowadziły referendum po przewrocie państwowym w Ukrainie w lutym 2014 roku. Ukraina nadal uważa Krym za swoje tymczasowo okupowane terytorium.

Rosyjskie władze wielokrotnie oświadczały, że mieszkańcy Krymu w drodze demokratycznej zgodnie z prawem międzynarodowym i Kartą Narodów Zjednoczonych opowiedzieli się za przyłączeniem do Rosji. Według słów prezydenta Rosji Władimira Putina kwestia Krymu „jest ostatecznie zamknięta".