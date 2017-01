Poroszenko przerwał wizytę w Niemczech z powodu sytuacji w Awdijiwce

© Sputnik. Sergey Malgavko Ukraiński generał proponuje Sewastopol za Krym

Wcześniej Ministerstwo Obrony DRL poinformowało o zaostrzeniu sytuacji w Donbasie. W poniedziałek zginęło 10 ukraińskich żołnierzy, a ponad 15 zostało rannych podczas kolejnej próby atakowania pozycji powstańców. Ponadto wczoraj rano ostrzelano Makiejewkę. Jedna osoba zginęła, a trzy odniosły rany. Tymczasem ukraińskie siły zbrojne twierdzą, że powstańcy szturmowali ich pozycje w rejonie Awdijiwki. Służby komunalne podały, że z powodu ostrzałów bez prądu pozostała doniecka stacja filtracyjna, która zaopatruje w wodę Donieck, Awdijiwkę i kilka innych dużych miejscowości w obwodzie donieckim po obu stronach linii podziału.

— W związku z eskalacją konfliktu wokół Awdijiwki prezydent Ukrainy przerwał swoją wizytę w Berlinie i natychmiast wraca do Kijowa, by koordynować działania rządu oraz działania w zakresie zapobiegnięcia katastrofie humanitarnej i dróg reagowania na ostrzały, do których dochodzi w Awdijiwce – powiedział Jelisiejew na antenie telewizji krajowej 5 Kanał.