„W państwach bałtyckich jest bardzo dużo problemów… Państwa bałtyckie zachowują się najostrzej. I to takie rozczarowanie. W ogóle nie rozumiem, co się dzieje w tych krajach. Dla nas jest już normą, kiedy nie tylko nasi dziennikarze, lecz zwykli ludzie, którzy przychodzili do nas na rozmowę, później byli wzywani na przesłuchanie przez służby specjalne" — powiedziała Simonian na antenie telewizji Rossiya24 , odpowiadając na pytanie, w jakich krajach RT ma najwięcej do czynienia z takimi problemami, jak zamknięcie kont w Wielkiej Brytanii

„Oczywiście to jest po prostu straszne. Ponieważ dla Europy, dla krajów, które uważam za część pewnego demokratycznego establishmentu szanującego pewne zasady i wolności, to dzikość" — dodała.

Z kolei zdaniem Simonian głównym problemem w stosunkach wzajemnych Rosji i USA jest „rażąca ignorancja" i brak kompetencji ludzi podejmujących decyzje „po tamtej stronie".

„Uważam, że główny problem w naszych stosunkach w ogóle to rażąca ignorancja po tamtej stronie i brak kompetencji ludzi podejmujących decyzje. To po prostu jakaś dzicz" — oznajmiła Simonian na antenie telewizji Rossiya 24.

„Gdyby ich brutalność była przynajmniej obeznaną i kompetentną brutalnością, byłoby o wiele mniej problemów. Kiedy ta brutalność opiera się na głupocie, na całkowitym braku informacji, na niezdolności, niechęci i nieumiejętności zdobywania tej informacji z normalnej ogólnie brutalności, do której ma prawo duże i wielkie państwo, robi się samobójcza i po prostu zabójcza głupota. Jest to klasyczna historia słonia w składzie porcelany" — powiedziała.