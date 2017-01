Ukraina oskarżyła Rosję o eskalację sytuacji w Donbasie

© AFP 2016/ Odd Andersen Poroszenko przerwał wizytę w Niemczech z powodu sytuacji w Awdijiwce

W poniedziałek władze proklamowanej w trybie jednostronnym DRL powiadomiły o eskalacji konfliktu w Donbasie. Ponad 10 ukraińskich żołnierzy zginęło podczas kolejnej próby atakowania powstańców. Z kolei Kijów oskarżył siły republiki w Doniecku o szturmowanie ukraińskich pozycji.

W trakcie walk została uszkodzona linia elektroenergetyczna zasilająca koksownię w Awdiejewce i samo miasto. Służby komunalne podały, że bez prądu pozostała też doniecka stacja filtracyjna, która zaopatruje w wodę Donieck, Awdijiwkę i kilka innych dużych miejscowości w obwodzie donieckim po obu stronach linii podziału.

Ukraińskie MSZ uważa, że to, co się dzieje obecnie w Donbasie, jest „aroganckim ignorowaniem” przez Rosję zobowiązań wynikających z porozumień mińskich. Resort oświadczył, że Kijów zwrócił się do „międzynarodowych partnerów” z prośbą o wywarcie presji na Moskwę.

Z kolei szef DRL Aleksander Zacharczenko nie wyklucza, że Kijów mógł doprowadzić do eskalacji konfliktu w regionie, by postawić ultimatum nowemu prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi.

Jak powiedział przedstawiciel Ministerstwa Obrony DRL, siły republiki wstrzymały ogień i w pełni przestrzegają reżimu ciszy na wschodzie Ukrainy.

— Siły zbrojne DRL wstrzymały ogień i w pełni respektują reżim ciszy w celu przeprowadzenia prac remontowych. Jesteśmy gotowi przestrzegać zawieszenia broni, jeśli strona ukraińska zachowa się podobnie – zapewnił przedstawiciel resortu.