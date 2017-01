Sadyści Bundeswehry

© REUTERS/ Ints Kalnins Amerykańskie czołgi zostaną przerzucone z Polski do państw bałtyckich

W najbliższych dniach do kraju związkowego Badenia-Wirtembergia przyjedzie generalny inspektor Bundeswehry Volker Wieker w celu ustalenia szokujących faktów. Jak poinformował „Spiegel”, podczas szkolenia żołnierzy dochodziło do „sadystycznych, poniżających ludzką godność rytuałów, w tym o podłożu seksualnym”.

Skandal wybuchł po tym, jak w październiku 2016 roku kobieta w stopniu podporucznika, będąca świadkiem znęcania się nad żołnierzami, zwróciła się osobiście do minister oraz pełnomocnika parlamentu do spraw wojska. Z jej zeznań wynika, że rekruci musieli rozbierać się do naga przed kolegami, którzy ich filmowali. Siedem osób z ośrodka szkoleniowego już odsunięto od służby. Zajmie się nimi prokuratura.