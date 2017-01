NATO zwiększy swoją obecność na Morzu Czarnym

Środki będą dotyczyć wzmocnienia pozycji regionalnych NATO na lądzie, morzu i przestrzenii powietrznej — podkreślił Stoltenberg. 30 stycznia Stoltenberg oświadczył, że z Rosją można utrzymywać dobrosąsiedzkie stosunki, jeśli będzie przestrzegane kilka warunków.

„Z Rosją można utrzymywać praktyczne stosunki i być sąsiadami, jeśli jest się silnym, twardym i przewidywalnym" — powiedział sekretarz generalny.

Relacje wojskowo- polityczne Rosji i Zachodu zaczęły pogarszać się od końca lat 90. Do najważniejszych nierozwiązanych problemów stosunków dwustronnych należał proces rozszerzenia NATO na Wschód , a także dyslokacja w Europie Wschodniej informacyjnych i ofensywnych elementów amerykańskiej globalnej obrony przeciwrakietowej. Po przyłączeniu Krymu w 2014 roku i początku wojny domowej w Donbasie, Sojusz Północnoatlantycki zapowiadał zwiększenie swojej obecności we Wschodniej Europie, co spotykało się ze sprzeciwem Moskwy.