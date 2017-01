Ukraińska spółka odmawia dostarczania energii elektrycznej do ŁRL

© Sputnik. Valeriy Melnikov Lider ŁRL: Poroszenko zerwał mińskie pertraktacje w celu rozwiązania problemów osobistych

Właścicielem ŁEO jest biznesmenem Konstantin Grigoriszyn, który w zeszłym roku zmienił rosyjskie obywatelstwo na ukraińskie. Firma jest monopolistą na rynku dostaw energii elektrycznej w obwodzie ługańskim. Gabinet Ministrów Ukrainy w swoim postanowieniu z 2015 roku nakazał ŁEO dostarczać energię elektryczną do proklamowanej w trybie jednostronnym Ługańskiej Republiki Ludowej (ŁRL).

W oświadczeniu ŁEO skarży się, że ze względu na poważne sankcje finansowe ze strony Komisji Narodowej, która reguluje sektor energetyczny i użyteczności publicznej (NKREKP) i duże zadłużenie konsumentów energii elektrycznej, firma znalazła się w stanie krytycznym. W szczególności ze względu na to pracownicy spółki mogą zostać przeniesieni na trzydniowy tydzień pracy. Także z powodu braku środków kierownictwo ŁEO obawiają się, że nie będzie w stanie utrzymać stabilności energetycznej w regionie i reagować na sytuacje kryzysowe.

„ŁEO mogłoby pomóc złagodzenie sankcji ze strony NKREKP, co pozwoliłoby zostawić na rachunkach spółki minimum środków na prowadzenia działalności gospodarczej oraz rewizję przez rząd decyzji, zgodnie z którą ŁEO jest zobowiązana do dostarczania energii elektrycznej do odbiorców na terytorium niekontrolowane przez rząd” — czytamy w oświadczeniu. Firma poinformowała, że już w lipcu 2016 roku utraciła zdolność do wykonywania działalności gospodarczej w ŁRL „w związku ze zbrojnym przejęciem aktywów”.

Spółka poinformowała również, że według stanu na początek 2017 roku jej dług wobec przedsiębiorstwa państwowego „Energorynek”, działającego w charakterze zarządcy systemu rozliczeniowego i środków ukraińskiego rynku energetycznego, wynosi około 4,7 miliarda hrywien (173,4 miliona dolarów). Jednocześnie konsumenci są zadłużeni u firmy na około 5,4 miliarda hrywien (199,3 miliona dolarów), z czego ponad 80% stanowią konsumenci z niekontrolowanych terytoriów.

Poinformowano, że pomimo tego dostawy energii elektrycznej do ŁRL trwają. Tylko w grudniu 2016 roku przesył prądu do tego obszaru kosztował ŁEO 274,6 miliona hrywien (10,1 miliona dolarów), za styczeń 2017 roku wartość przesyłu wyniesie orientacyjnie około 270 milionów hrywien (10 milionów dolarów).