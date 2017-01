ŁRL i DRL: „Powstrzymajcie Poroszenkę!"

© AP Photo/ Evgeniy Maloletka „Tam jest piekło”. Donbas na skraju katastrofy humanitarnej

Przewodniczący Rad Ludowych proklamowanych w trybie jednostronnym ŁRL i DRL Wladimir Degtarenko i Denis Puszylin zaapelowali do prezydentów Rosji i USA Władimira Putina i Donalda Trumpa, a także do kanclerz Niemiec Angeli Merkel z prośbą o „zatrzymanie Poroszenki”, aby położyć kres walkom w Donbasie i blokadzie regionu, czytamy we wtorek na stronie internetowej Ługańskiego Centrum Informacyjnego.

Prosimy Was o powstrzymanie Ukrainy i zmuszenie Poroszenki do zaprzestania karygodnych działań przeciwko mieszkańcom Donbasu. Zmuście Poroszenkę do zaprzestania strzelania do cywilów i zniesienia blokady gospodarczej. Należy to zrobić, zanim będzie za późno! Zanim na naszej ziemi dojdzie do katastrofy ekologicznej i humanitarnej, zapobiegnijcie wielkiemu nieszczęściu! Zatrzymajcie Poroszenkę! Ocalcie mieszkańców Donbasu — czytamy w oświadczeniu.