Moskwa oskarżyła Kijów o celową rezygnację z mińskich porozumień

© AFP 2016/ Odd Andersen Poroszenko przerwał wizytę w Niemczech z powodu sytuacji w Awdijiwce

„Jest nam niezmiernie przykro, że kierownictwo Ukrainy świadomie rezygnuje z realizacji tych porozumień, bez względu na to, że właśnie pod tekstem, gdzie zapisane są porozumienia, widnieje podpis prezydenta Ukrainy" — powiedział rzecznik Kremla.

Podreślił również, że Moskwa jest jednym z gwarantów porozumień i wezwał do zwiększenia presji na Ukrainę w ramach formatu normandzkiego. „Niewątpliwie i Moskwa i Paryż i Berlin powinny wywierać większy wpływ i presję w danym przypadku na Kijów po to, żeby zmusić Kijów do wypełnienia punktów, które są zapisane w odpowiednich dokumentach" — powiedział Pieskow.

Wcześniej Ministerstwo Obrony proklamowanej w trybie jednostronnym Donieckiej Republiki Ludowej poinformowało, że 29 stycznia w Donbasie przynajmniej 78 ukraińskich wojskowych zginęło, a 76 zostało rannych.

© AP Photo/ Evgeniy Maloletka Kreml: Ukraińskie wojsko zaatakowało Awdijiwkę

Według informacji dowództwa operacyjnego republiki, w rezultacie ostrzału artyleryjskiego ze strony Sił Zbrojnych Ukrainy, została odcięta kopalnia węgla im. Zasiadki w Kijowskiej dzielnicy Doniecka. Pod ziemią znajdowało się około 200 górników.

W ciągu ostatnich kilku dni w rejonie Awdijiwki (miasto położone ok. 20 km od Doniecka) trwają krwawe starcia. Walki prowadzone są przeważnie o obszary przemysłowe, które znajdują się niedaleko węzła jasinowackiego. Ten węzeł drogowy uważany jest za kluczowy, ponieważ łączy Donieck i Gorłówkę.