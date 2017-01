Rosawiacja: Holandia celowo opóźnia dochodzenie ws. katastrofy MH17

Rosja już trzy miesiące temu przekazała holenderskiej stronie obiektywne radiolokacyjne dane kontroli sytuacji powietrznej z dnia tragedii, powiedział dziennikarzom zastępca szefa Federalnej Agencji Transportu Lotniczego (Rosawiacja) Oleg Storczewoj.

© Sputnik. Maxim Blinov Holandia nie mogła rozszyfrować przekazanych przez Rosję danych ws. MH17

Powiedział, że zgodnie z międzynarodowymi przepisami w dochodzeniu należy zaangażować specjalistów i sprzęt, aby rozszyfrować pierwotne dane z radaru.

„Zastanawia fakt, że na to, aby przedstawić taką informację, holenderska strona potrzebowała ponad trzy miesiące. Dane zostały przez nas przekazane jeszcze w zeszłym roku. Jest to kwestia czysto techniczna, którą we współpracy można było natychmiast rozwiązać” — powiedział Storczewoj,

Przypomniał, że Rosja wielokrotnie informowała o przeciąganiu przez Holandię dochodzenia przyczyn katastrofy. „Opóźnienia tych terminów to chęć holenderskiej komisji celowego wprowadzenia w błąd opinii publicznej. Zarówno w pracach komisji technicznej, jak i w pracach komisji śledczej mówiliśmy o tym, że jesteśmy otwarci na współpracę” — powiedział wiceszef Federalnej Agencji Transportu Lotniczego.

W zeszłym tygodniu holenderska prasa poinformowała, że prokuratura Holandii nie może odszyfrować danych z radarów przekazanych przez Rosję ze względu na ich „format”, w związku z czym poprosiła Moskwę o „dodatkowe informacje”.