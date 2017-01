Rosja symetrycznie zareaguje na próby amerykańskich mediów blokowania RT

„Amerykański mainstream próbuje naciskać na tych, którzy współpracują z rosyjską telewizją RT. Próby Wall Street Journal rzucania kłód pod nogi RT w USA, gdzie kanał bez tego regularnie ma do czynienia z ogromną presją, są cyniczne i niemoralne. Jednocześnie dziennikarze The Atlantic, którzy odkryli, że wiadomości RT trafiają do najpopularniejszych wyszukiwań Google, dzwonią tam i pytają, czy można jakoś wysegregować wiadomości RT. Jeśli te naciski doprowadzą do ograniczenia nadawania RT w USA, będziemy musieli podjąć lustrzane środki" — powiedział Żarow w wywiadzie dla RIA Novosti.

Pod koniec stycznia w Wall Street Journal ukazał się artykuł pod tytułem „Amerykańskim dostawcom trudno jest zerwać kontrakt z telewizją RT zgodnie z prawem", w którym są przedstawione szczegóły kablowego i satelitarnego rozpowszechniania RT w USA. Tego samego dnia inny periodyk The Atlantic opublikował wiadomość „Kremlowska telewizja nieźle się ma na platformie Google". Autor materiału, którzy odkrył, że materiały RT trafiają najpopularniejszych wyszukiwań w Google, zwrócił się do tej spółki w sprawie „wysegregowania" wiadomości telewizji, ponieważ reprezentują prorosyjski punkt widzenia.