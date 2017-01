Rada Europy jest zaniepokojona sytuacją humanitarną na południu Donbasu

„Jestem głęboko zaniepokojony wiadomościami z Donbasu, doniesieniami o ciężkich walkach, które prowadzą do śmierci ludzi i pogarszającej się sytuacji humanitarnej mającej wpływ na dużą liczbę cywilów, w tym dzieci” — czytamy w dokumencie.

„Jesteśmy szczególnie zaniepokojeni sytuacją humanitarną w miastach Donbasu, zwłaszcza w Awdijiwce” — zaznaczono w oświadczeniu sekretarza generalnego Rady Europy.

„Wzywam wszystkie strony do natychmiastowego zaprzestania działań wojennych, do przestrzegania zawieszenia broni, jak to określono w porozumieniach z Mińska” — czytamy w oświadczeniu sekretarza generalnego.

Wcześniej powstańcy i ukraińskie siły bezpieczeństwa informowali o pogarszającej się sytuacja w Donbasie. Strony konfliktu oskarżają się wzajemnie o wzrost intensywności ostrzałów w trójkątach Donieck-Jasynuwata-Awdijiwka, a także o próby natarcia. Prezydent Ukrainy Petro Poroszenko polecił zwołać nadzwyczajne posiedzenie grupy kontaktowej ws. Donbasu. Jak poinformował rzecznik prasowy prezydenta Rosji Dmitrij Pieskow Moskwa jest zaniepokojona agresywnymi działaniami Kijowa w Donbasie, które podważają porozumienia z Mińska.