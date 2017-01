Dwaj rosyjscy piloci zginęli w katastrofie śmigłowców

© Sputnik. Sergey Malgavko Ukraiński generał proponuje Sewastopol za Krym

W katastrofie dwóch śmigłowców wojskowych armii Demokratycznej Republiki Kongo zginęło dwóch rosyjskich pilotów, jeszcze trzech członków załogi zostało rannych, przypuszczalnie Rosjan — poinformował generał armii Konga Léon Mushale.

Do zdarzenia doszło na wschodzie kraju.

Z informacji przekazanych przez wojskowych wynika, że dwa śmigłowce Mi-24 rozbiły się w piątek w obszarze górskim „w wyniku niekorzystnych warunków pogodowych".

„W trakcie poszukiwań zaleziono trzy ciała: oficera armii DRK i dwóch rosyjskich pilotów" — powiedział generał, cytowany przez agencję AFP.

Żołnierze sił pokojowych odnaleźli pięciu rannych członków załogi. Troje z nich to obywatele Rosji. Rannych przewieziono do szpitala. Jeszcze jednego rosyjskiego pilota wzięli do niewoli powstańcy z kongijskiej organizacji rebelianckiej M23.

Konflikt zbrojny między siłami rządowymi a grupami zbrojnymi trwa od 2004 roku. M23 walczy o prawa mniejszości etnicznej Tutsi na wschodzie kraju. Władze republiki oskarżają o pomaganie rebeliantom z M23 sąsiednią Ruandę. Rząd tego kraju odrzuca jednak te zarzuty.

Ambasada Rosji w Demokratycznej Republice Konga nie potwierdziła informacji o śmierci rosyjskich pilotów w katastrofie śmigłowców. Jak podkreślono, wśród członków załogi nie było obywateli Rosji.