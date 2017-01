10 głośnych skandali Bundeswehry

© AP Photo/ Gero Breloer Sadyści Bundeswehry

Według doniesień mediów w 2006 roku kilku młodszych oficerów w koszarach w Niderauerbach było upokarzanych przez swoich „towarzyszy broni”, którzy zmuszali ich do rozbierania się do naga i wyśmiewali się z nich. Jednemu z nich wstawiono do odbytu suszone owoce i uderzano go w pośladki wiosłem. Po dwóch latach pewien kapitan, który nie poinformował o zdarzeniu, został ukarany grzywną w wysokości 2000 euro.

2. Znęcanie się w trakcie szkoleń

2004 rok. W mieście Coesfeld w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia – jak poinformował tygodnik „Der Spiegel” – znęcano się nad żołnierzami w jednej z kompanii szkoleniowych. Podczas treningu z uwalniania zakładników w trakcie „przesłuchań” żołnierzy związywano i bito, m.in. kopano. Później kilku wykładowców sądzono i skazano na karę więzienia w zawieszeniu.

© AP Photo/ Michael Sohn Terroryści ISIS znaleźli słabe miejsce „niepokonanych” niemieckich czołgów

2006 rok. Jak poinformowała gazeta „Die Zeit", kilku żołnierzy Bundeswehry pastwiło się nad ludzką czaszką. Na jednym ze zdjęć jeden z nich w prawej ręce dumnie trzymał czaszkę. Na drugim zdjęciu inny żołnierz w jednej ręce trzymał swojego ogolonego członka, a drugą zbliżał do niego czaszkę. Wówczas wszczęto śledztwo przeciwko 20 byłym i będącym na służbie żołnierzom.

4. Standardowa broń podczas wysokich temperatur nie nadaje się do użytku

W 2012 roku „Der Spiegel" po raz pierwszy napisał o usterkach karabinku automatycznego HK G36. Według tygodnika broń przy podwyższonych temperaturach traciła swoją celność. W marcu 2015 roku te informacje potwierdziła minister obrony Ursula von der Leyen. Producent broni, przedsiębiorstwo Heckler und Koch Gmbh z kraju związkowego Badenia-Wirtembergia, odrzucił zarzuty. W kwietniu 2015 roku podjęto decyzję o rezygnacji z modyfikacji tego karabinku i zamienieniu wszystkich 170 tys. egzemplarzy.

W listopadzie 2016 roku agencja informacyjna Reuters podała, że Bundeswehra skarżyła się na niewystarczającą gotowość bojową samolotów Tornado i Eurofighter. W 2015 roku jedynie 25% samolotów Eurofighter i 44% Tornado było w stanie pełnej gotowości bojowej, pisała agencja, powołując się na raport Ministerstwa Obrony. Standardem jest 70% ogólnej liczby maszyn.

6. Problemy z samolotami transportowymi S-130 i A400M

Październik 2016 roku. Bundeswehra mogła mieć problemy z powodu niepełnej gotowości bojowej samolotów S-130J produkowanych przez amerykańską wytwórnię Lockheed Martin. Jak poinformowała gazeta „Welt am Sonntag", w niemieckiej armii oraz komitecie ds. obrony Bundestagu omawiano dokument wewnętrzny poświęcony zbyt długiemu okresowi dopuszczenia tego modelu samolotu. Z dokumentu wynikało, że w przypadku S-130J chodziło o „zbyt rozciągającą się w czasie kontrolę przed lotem". Z samolotem modelu A400M były analogiczne problemy. W raporcie komisji ds. zbrojeń Ministerstwa Obrony pojawiła się wzmianka o nowych, wcześniej nieznanych problemach.

Ponownie październik 2016 roku. Z powodu usterek technicznych trzeba było zrezygnować z udziału samolotów rozpoznawczych Tornado w operacjach w Syrii i Iraku. Gazeta „Bild" podała, że wszystkie sześć samolotów, które przerzucono na bazę lotniczą NATO w tureckim İncirlik, były najnowszymi modelami ASST A3.

8. Hełm i czarna śrubka

Problemy mogą pojawić się nawet w przypadku takich prostych elementów umundurowania jak hełm. Standardowy hełm modelu M92, znajdujący się na wyposażeniu niemieckiej armii, składa się z 29 warstw kevlaru i ma chronić przed odłamkami granatów. Wydaje się bardzo wytrzymały, ale nie jest taki w rzeczywistości, o czym pisały media w 2015 roku. A wszystkiemu winna jedna mała czarna śrubka, która — jak podkreśla Bundeswehra — jest niewystarczająco wytrzymała. Po kontroli wizualnej stwierdzono, że można go wykorzystywać jedynie na terytorium Niemiec. Wadliwe śrubki miały być stopniowo zastępowane przez bardziej wytrzymałe.

© REUTERS/ Ints Kalnins Amerykańskie czołgi zostaną przerzucone z Polski do państw bałtyckich

Jeden pułkownik niemieckiej armii wydał rozkaz zbombardowania cystern, które utknęły w piasku na terytorium Afganistanu. Pułkownika oskarżono o naruszenie zasad użycia sił NATO, bo wydał ten rozkaz bez wcześniejszej, szczegółowej analizy sytuacji. Zginęły 142 osoby.

10. EuroHawk – samolot zwiadowczy, który nie miał prawa przeprowadzać zwiadu

Dron zwiadowczy EuroHawk w 2013 roku omal nie kosztował ówczesnego ministra obrony Thomasa de Maizière’a jego stanowiska, jak poinformował „Der Spiegel”. Aparat miał duże problemy z dopuszczeniem do lotów w przestrzeni powietrznej Niemiec. Przede wszystkim istniało ryzyko zwiększenia wydatków o kilkaset milionów euro. Wiosną 2013 roku wstrzymano pracę i zaczęto poszukiwania innego modelu, na którym można byłoby zamontować sprzęt wywiadowczy wyprodukowany przez Airbusa.