Wcześniej agencja Bloomberg poinformowała, że amerykański wywiad i Strategiczne Dowództwo (STRATCOM) Sił Zbrojnych USA w ramach Pentagonu pracują nad nową oceną zdolności władz Rosji i Chin „przetrwania ataku nuklearnego” i dalszego funkcjonowania.

© AP Photo/ U.S. Air Force Jak Amerykanie planują konkurować z Rosją w sferze nuklearnej?

„Wszystkie jego działania (Kongresu — red.) skierowane są na to, aby potwierdzić najgorsze obawy rosyjskiego i chińskiego kierownictwa politycznego. To skłania ich do przygotowania się do użycia swoich sił nuklearnych, jeśli Stany Zjednoczone podejmą atak” — powiedział Postol w wywiadzie dla RIA Novosti.

Według niego obserwowana obecnie w Stanach Zjednoczonych fala „nadzwyczaj prowokacyjnego i nieprzemyślanego omawiania środków prowadzenia wojny atomowej” może znów niepokoić Moskwę i Pekin. Postol wyraził zaniepokojenie tym, że rządy Rosji i Chin mogą zinterpretować to zlecenie Kongresu jako kolejny dowód na to, że USA rozważają możliwości wojny nuklearnej i zwycięstwa w niej.

„(Prezydent Rosji Władimir) Putin wypowiedział się na temat całego szeregu działań USA, które są bezpośrednio związane z ukierunkowaniem Stanów Zjednoczonych, aby być w stanie walczyć i zwyciężać w wojnach nuklearnych” — dodał Postol.