Politolodzy: Ukraina opustoszeje w ciągu 2-3 lat

Sondaż został przeprowadzony w grudniu 2016 roku. W badaniu zwrócono uwagę na to, że w porównaniu do lutego 2015 roku nastroje migracyjne Ukraińców zwiększyły się o 6 punktów procentowych. Ponadto, badanie opinii publicznej pokazało, że najsilniejsze nastroje emigracyjne występują wśród osób młodych — w wieku do 30 lat.

Politolog, wicedyrektor Narodowego Instytutu Rozwoju Współczesnej Ideologii Igor Szatrow uważa, że od czasu Majdanu nastroje Ukraińców w ogóle się nie zmieniły.

„A po co w ogóle doszło do Majdanu? Przecież najważniejszym celem tych, którzy go stworzyli — czyli zwykłych obywateli — był nieograniczony wjazd do Europy. (Ukraińcy — red.) wybrali prezydenta, który wypuści ich z tego kraju" — uważa Igor Szatrow.

Inną sprawą jest to, że Europa nie jest gotowa na to, by przyjmować Ukraińców — powiedział politolog.

„Pytanie brzmi, w jaki sposób mogą otrzymać możliwość wjazdu (do Europy — red.) bez wizy.Ukraina opustoszeje wtedy, jak sądzę, w ciągu dwóch-trzech lat. Jednak, kiedy Europa zderzy się z tym napływem migrantów, to wszystko to zostanie odwołane w ciągu kilku godzin. Dlatego oczywiście nikt nie będzie teraz otwierać drzwi do Europy, ponieważ ona męczy się pod ciężarem innych migrantów. I Europejczycy nie chcą wpuszczać kolejnego tłumu głodnych ludzi" — podkreślił Szatrow.

Jednak nastroje Ukraińców są zupełnie zrozumiałe — dodał Szatrow.

„Wyniki sondażu odzwierciedlają realny stan rzeczy. Sytuacja się pogarsza, gospodarka Ukrainy jest w krytycznym stanie. Tak naprawdę ona już nie istnieje. Wszystkie środki i możliwości, które jeszcze istnieją na Ukrainie, są wykorzystywane w interesach wojny, one pracują na wojnę. Wojna miażdzy to wszystko i nie daje żadnego rezultatu. Tylko giną ludzie. Taka polityka i gospodarka, nie ma oczywiście perspektyw i dlatego ludzie uciekają" — podsumował politolog.